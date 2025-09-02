El día exacto que vuelven los niños al cole en Canarias: todas las vacaciones del curso 2025-26

El final del verano y el que ya haya comenzado el mes de septiembre, nos lleva a que una pregunta se repita en miles de hogares y esta es, ¿qué día vuelven los niños al cole? En Canarias, el calendario escolar del curso 2025/2026 ya está definido por parte del gobierno canario así que ya tenemos todas las fechas del que será el próximo año académico. Todas las fechas de inicio, de finalización, vacaciones, festivos y hasta los puentes que permiten alarga un poco el descanso de los alumnos a lo largo del curso, así que tener todo esto bien claro ayuda a que nos podamos organizar mejor.

Este curso será, en líneas generales, una continuación con respecto a los anteriores. De este modo, las etapas de Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato arrancan casi a la vez, mientras que se confirma algo que se da en casi todas las comunidades autónomas y es que las vacaciones de Navidad y Semana Santa mantienen su estructura tradicional. Aun así, hay algunas particularidades según el tipo de enseñanza (como FP o adultos) que conviene no pasar por alto. Pero lo que sí está claro es que el curso en general, arranca en unos días y que las familias podrán aprovechar varios puentes gracias a la coincidencia de festivos en lunes o viernes. A continuación, repasamos de forma clara y detallada qué día empiezan las clases en cada etapa, cuáles son las vacaciones oficiales y qué festivos y puentes trae este calendario en Canarias. Así tendrás toda la información reunida para planificar el curso justo antes de que comience.

Infantil y Primaria: cuándo empieza el curso 2025/2026

Los niños de Educación Infantil y Primaria comenzarán las clases el 9 de septiembre de 2025. Ese lunes marcará la vuelta oficial a las aulas tras las vacaciones de verano en todas las islas. La fecha de finalización será el 19 de junio de 2026, por lo que el curso se extenderá durante algo más de nueve meses lectivos.

Al igual que en años anteriores, las primeras jornadas suelen ser de adaptación, especialmente para los más pequeños de Infantil, de modo que algunos centros, es posible que hayan establecido horarios más reducidos. Conviene que las familias estén atentas a las comunicaciones de cada escuela porque algunos organizan reuniones con tutores o actos de presentación durante esos primeros días. En cualquier caso, el grueso del curso queda delimitado por esas dos fechas oficiales: 9 de septiembre para empezar y 19 de junio para terminar.

ESO y Bachillerato: qué día empiezan las clases

En lo que respecta a los que son estudiantes de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) la fecha de inicio del curso es el 10 de septiembre de 2025, mientras que los de Bachillerato comienzan el 11 de septiembre. Pero el final del curso para estos estudiantes también es la misma que para los alumnos de infantil y primaria: el 19 de junio de 2026. Eso sí, el gobierno de Canarias ya refleja en el calendario que ha dado a conocer, que los alumnos de 2º de Bachillerato, y debido a las pruebas de acceso a la universidad, finalizarán el curso el 15 de junio.

No nos olvidamos de otras enseñanzas. De este modo para la Formación Profesional, las fechas pueden variar ligeramente según el ciclo. Por ejemplo, algunos programas formativos arrancan a mitad de septiembre y otros más específicos lo hacen incluso en octubre. Lo mismo ocurre con las enseñanzas de adultos, las artísticas y las escuelas de idiomas, que cuentan con un calendario diferenciado. No obstante, para la gran mayoría del alumnado canario, la vuelta al cole está fijada en la primera quincena de septiembre, sin grandes cambios respecto a cursos anteriores. Se recomienda hacer una consulta al calendario que ha aprobado el Gobierno de Canarias y que puedes ver aquí.

Todos los festivos, puentes y vacaciones en Canarias

El calendario escolar 2025/2026 en Canarias viene acompañado de vacaciones oficiales y varios festivos autonómicos y nacionales que este año caen en días estratégicos, permitiendo disfrutar de más de un puente.

Vacaciones escolares

Navidad : del 22 de diciembre de 2025 al 7 de enero de 2026, ambos incluidos.

: del 22 de diciembre de 2025 al 7 de enero de 2026, ambos incluidos. Semana Santa: del 30 de marzo al 5 de abril de 2026, ambos incluidos.

Festivos nacionales y autonómicos

Además de las vacaciones, habrá festivos repartidos durante el curso que afectarán a todos los centros educativos:

12 de octubre (domingo): Fiesta Nacional de España.

(domingo): Fiesta Nacional de España. 1 de noviembre (sábado): Todos los Santos.

(sábado): Todos los Santos. 5 de diciembre (viernes): Día del Enseñante y del Estudiante.

6 de diciembre (sábado): Día de la Constitución.

(sábado): Día de la Constitución. 8 de diciembre (lunes): Inmaculada Concepción (puente directo).

(lunes): Inmaculada Concepción (puente directo). 1 de mayo (viernes): Día del Trabajo (fin de semana largo).

(viernes): Día del Trabajo (fin de semana largo). 30 de mayo (viernes): Día de Canarias (otro puente garantizado).

Festivos insulares

Gran Canaria → 8 de septiembre de 2025: Virgen del Pino.

→ 8 de septiembre de 2025: Virgen del Pino. Lanzarote y La Graciosa → 15 de septiembre de 2025: Virgen de Los Volcanes.

→ 15 de septiembre de 2025: Virgen de Los Volcanes. Fuerteventura → 19 de septiembre de 2025: Virgen de la Peña.

→ 19 de septiembre de 2025: Virgen de la Peña. La Gomera → 6 de octubre de 2025: Virgen de Guadalupe.

→ 6 de octubre de 2025: Virgen de Guadalupe. Tenerife → 2 de febrero de 2026: Virgen de la Candelaria.

Puentes escolares

La coincidencia de algunos festivos con lunes o viernes permitirá varios puentes durante el curso (no incluímos los insulares).