Cómo se escribe sobrellevar o sobreyevar

Sobrellevar o sobreyevar son dos palabras que se pronuncian de forma similar, pero a la hora de escribir tienen significados muy distintos. Para poder escoger la palabra más adecuada, debemos tener muy en cuenta estas definiciones, de lo contrario caeremos en el error de cometer una falta de ortografía. Toma nota de estas definiciones y empieza a corregir algunas faltas de ortografía que muchas veces cometes sin darte cuenta. Solo una de estas dos palabras es correcta.

La confusión entre “sobrellevar” y “sobreyevar” es más habitual de lo que parece. Sin embargo, desde el punto de vista del español correcto, la respuesta no deja lugar a dudas: la única forma válida es “sobrellevar”. La palabra sobreyevar no existe en la lengua normativa y su uso se considera un error ortográfico.

Para que no vuelva a surgir la duda, conviene entender de dónde viene la palabra, qué significa exactamente y por qué tantas personas se equivocan al escribirla.

La forma correcta: sobrellevar

El verbo sobrellevar aparece recogido en los diccionarios y se usa para expresar la idea de soportar, resistir o afrontar algo difícil, normalmente una situación emocional, una carga personal o una etapa complicada.

Algunos ejemplos habituales son:

Consiguió sobrellevar el duelo gracias al apoyo de sus amigos.

No siempre es fácil sobrellevar el estrés diario.

El ruido constante se hace difícil de sobrellevar.

Es un verbo muy frecuente en el lenguaje cotidiano y suele emplearse cuando hablamos de dificultades que no se pueden evitar, pero sí aprender a manejar.

Por qué sobreyevar es incorrecto

La forma sobreyevar no está aceptada por la normativa del español. No aparece en el diccionario ni tiene respaldo académico. Su origen está casi siempre en una confusión al oír la palabra, especialmente cuando se pronuncia rápido.

En el habla, el sonido de la ll puede percibirse de forma poco clara, lo que lleva a algunas personas a pensar que se escribe con y. A esto se suma la influencia de otros verbos que sí llevan esa letra, lo que refuerza el error. Sin embargo, en este caso no hay ninguna razón lingüística que justifique el uso de y.

El origen de la palabra sobrellevar

Para entender por qué se escribe así, basta con fijarse en su formación. Sobrellevar está compuesta por:

el prefijo sobre-, que indica exceso, intensidad o algo que va “por encima”

el verbo llevar

Originalmente, el significado estaba más cerca de “llevar una carga adicional”. Con el paso del tiempo, el sentido evolucionó hasta el uso actual: afrontar algo pesado o difícil de manera continuada.

Lo importante es recordar que el verbo base es llevar, que siempre se escribe con ll. El verbo yevar no existe, y eso ya nos da una pista clara.

Un truco para no equivocarte

Un recurso práctico para salir de dudas es sustituir mentalmente sobrellevar por verbos como “soportar”, “aguantar” o “afrontar”. Si la frase sigue teniendo sentido, estás usando la palabra correcta.

Ejemplo:

Le cuesta sobrellevar la situación

Le cuesta soportar la situación

Usar bien sobrellevar no es solo una cuestión de ortografía, sino también de claridad y precisión al expresar cómo enfrentamos las dificultades del día a día.

Ejemplos según definición

Toma nota de este significado con los ejemplos necesarios para entender su uso, solo de esta manera podrás escribirlo correctamente.

Dicho de una persona: Llevar encima o a cuestas una carga o peso para aliviar a otra. Sobrellevaba especialmente bien la muerte de su hermano, se sentía en paz por haber intentado ayudarle.

Ayudar a sufrir los trabajos o molestias de la vida. Pidió ayuda para sobrellevar algunos problemas personales.

Dicho de quien padece trabajos o molestias: Resignarse a ellos. El dolor podía sobrellevarlo, aunque no tan bien como pensaba.

Disimular y suplir los defectos o descuidos de otra persona. Estaba preparado para sobrellevar ciertos defectos, pero no todos.

Dispensar o eximir de una obligación. Dejó que le sobrellevará alguna de sus obligaciones.

Con estos ejemplos y definiciones descubriremos la mejor forma de emplear la palabra sobrellevar en una frase, sabiendo que se escribe siempre con ‘ll’ y se usa en ocasiones muy concretas. Atrévete a mejorar tu ortografía con estos sencillos pasos.