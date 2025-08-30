El día exacto que vuelven los niños al cole en Castilla – La Mancha: calendario escolar de 2025-2026

Mañana acaba el mes de agosto y con ello, el mayor temor de muchas familias ya que aunque la vuelta al cole se debe enfocar desde lo positivo, no podemos dejar de pensar en todo el gasto que conlleva. A eso se le suman los nervios de los niños, y adolescentes, pero también es importante saber cuándo empiezan las clases. Y en el caso de Castilla-La Mancha la fecha ya está confirmada: el lunes 8 de septiembre arranca oficialmente el nuevo curso escolar 2025/2026.

Pero no es sólo importante saber cuándo se inicial el curso escolar 2025/2026, ya que Castilla-La Mancha ha dado a conocer también la fecha del final y como no, sabemos también todo lo que respecta a festivos, vacaciones y puentes. Así que si eres de los que prefieren organizarse con tiempo, toma nota porque este año viene cargado de fechas clave. Y lo mejor es que Infantil, Primaria, ESO y Bachillerato comienzan todos el mismo día, algo que facilita mucho la vida a las familias con hijos en distintas etapas. Eso sí, hay algunas excepciones que conviene conocer bien.

Infantil y Primaria: cuándo empieza el curso 2025/2026

Para los más pequeños, la vuelta al cole será el lunes 8 de septiembre de 2025. Ese día comienzan las clases del segundo ciclo de Infantil, Primaria y Educación Especial, con jornada lectiva hasta el 17 de junio de 2026. Son fechas comunes para toda la comunidad, aunque algunos centros podrán aplicar jornada reducida durante los meses de septiembre y junio, como ya es habitual.

En cuanto a las Escuelas Infantiles Autonómicas, comienzan también comienzan el curso el 8 de septiembre, aunque en su caso el fin de curso llegará más tarde: el 24 de julio de 2026. En total, serán unos nueve meses de actividad escolar que incluirán todos los descansos, vacaciones y festivos marcados por la Junta y que vemos al final del artículo.

ESO y Bachillerato: qué día empiezan las clases

La Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y el Bachillerato también darán comienzo el curso 8 de septiembre, mientras que el final del curso está previsto para el 17 de junio, aunque los estudiantes de 2º de Bachillerato puede que acaben antes ya que deberán tener en cuenta las fechas para hacer la EVAU (las pruebas de acceso a la universidad).

Y lo mismo pasa con la Formación Profesional. Tanto los ciclos de grado básico, medio como superior, así como las enseñanzas deportivas o artísticas (como Artes Plásticas o Diseño), dan comienzo el 8 de septiembre y acaban el mismo 17 de junio. Pero aquí también hay una excepción: los cursos de especialización de FP empiezan el 29 de septiembre, y la modalidad virtual o a distancia empezará algo más tarde, el 13 de octubre.

En cuanto a las enseñanzas de idiomas en las Escuelas Oficiales comenzarán el 24 de septiembre de 2025, y las de Música y Danza lo harán el 8 de septiembre, como el resto, aunque acabarán uno poco antes: el 10 de junio de 2026.

Todos los festivos, puentes y vacaciones en Castilla-La Mancha

Una vez conocemos las fechas de arranque y final de este curso 2025/ 2026 en Castilla-La Mancha vamos a algo esencial en el calendario: todos los festivos, vacaciones y puentes.

Vacaciones

Las vacaciones de Navidad serán del 20 de diciembre de 2025 (sábado) al 7 de enero de 2026 (martes), ambos inclusive. Es decir, los niños volverán a clase el miércoles 8 de enero.

Las vacaciones de Semana Santa serán del sábado 28 de marzo al lunes 6 de abril de 2026.

Puentes

Aparte de estos dos grandes bloques, hay varios puentes interesantes:

El 12 de octubre cae en domingo, pero en Castilla-La Mancha se mueve al lunes de modo que será puente de tres días.

El puente de Todos los Santos se alargará del viernes 31 de octubre al domingo 2 de noviembre, al declararse el día 31 como no lectivo.

El Día de la Enseñanza, que este año cae en viernes 14 de noviembre, también será día sin clase en toda la comunidad.

también será día sin clase en toda la comunidad. El puente de la Constitución y la Inmaculada será de tres días: del sábado 6 al lunes 8 de diciembre.

Y el puente de Carnaval será especialmente largo: del sábado 14 al martes 17 de febrero de 2026, al ser no lectivos tanto el lunes 16 como el martes 17. Eso sí, esto no se aplica en las Escuelas Infantiles Autonómicas, que mantienen su actividad normal.

Luego ya el 1 de mayo de 2026, día del Trabajo, cae en viernes, de modo que habrá puente de tres días.

Por otro lado, hay que recordar que cada municipio suma dos días festivos locales, así que conviene revisar el calendario de tu localidad para saber qué días no habrá clase allí.

Festivos oficiales de 2025 y 2026

El calendario incluye también los festivos laborales, tanto a nivel nacional como regional. Son los siguientes:

12 de octubre

1 de noviembre (Todos los Santos)

6 y 8 de diciembre

25 de diciembre

1 y 6 de enero

2, 3 y 6 de abril (Semana Santa y San José)

1 de mayo (Fiesta del Trabajo)

4 de junio (Corpus Christi)

Muchos de estos días coinciden con fines de semana o ya están incluidos en vacaciones, pero otros pueden sumarse a algún puente o prolongar descansos. Los más importantes ya se han señalado por lo que sólo queda disfrutar de la que será última semana de vacaciones para los alumnos de Castilla-La Mancha y desearles a todos, un buen inicio de curso.