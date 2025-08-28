Qué día es la vuelta al cole en Aragón: fecha exacta del inicio del curso 2025-26, puentes y festivos

Con el verano en su recta final, muchas familias en Aragón ya están pensando en septiembre. Y no sólo por el cambio de tiempo o la rutina que vuelve, sino porque es evidente que la vuelta al cole está llegando, así que toca organizar mochilas, libros, ropa nueva y, sobre todo, saber cuándo empieza el curso escolar. El regreso a a las clases siempre llega antes de lo que parece, y tener claro el calendario desde el principio ayuda, y mucho, a planificarse sin agobios.

El Departamento de Educación del Gobierno de Aragón ya ha publicado las fechas oficiales del calendario escolar 2025/2026. Y en este se detalla cuándo empieza cada etapa educativa, desde Infantil hasta Formación Profesional o Bachillerato. También aparecen los días festivos, los periodos de vacaciones y con ello, los famosos puentes que siempre conviene tener a la vista. Especialmente si hay que cuadrar horarios laborales con los del cole. Así que si estás buscando la fecha exacta de la vuelta al cole en Aragón y quieres saber qué festivos habrá durante el curso 2025-2026, aquí lo tienes todo explicado para que no te pierdas nada y sepas en qué momento los niños regresan a clase y todos los momentos de descanso que van a tener.

Infantil y Primaria: cuándo empieza el curso 2025/2026

Los más pequeños serán, una vez más, los primeros en volver a clase. El lunes 8 de septiembre de 2025 se reincorporan los alumnos de Segundo ciclo de Infantil, Primaria, Educación Especial, y también los niños y niñas de tercer curso del Primer ciclo de Infantil en centros públicos como CEIP, CPI y CRA.

No sólo es importante marcar esa fecha en el calendario. También viene bien saber que, para estas etapas, el curso terminará el viernes 19 de junio de 2026. Entre medias, claro, estarán las vacaciones de Navidad, Semana Santa y varios días no lectivos que ahora veremos. Pero la estructura principal queda así: de septiembre a junio, con un total de nueve meses de actividad lectiva repartidos de forma bastante equilibrada.

ESO y Bachillerato: qué día empiezan las clases

Los estudiantes de la ESO también empiezan el lunes 8 de septiembre, como los de Infantil y Primaria. Esto ayuda a sincronizar la vuelta al cole de hermanos en distintas etapas. Sin embargo, quienes estén cursando Bachillerato tendrán un par de días más de vacaciones: su primer día será el miércoles 10 de septiembre de 2025.

A partir de ahí, las fechas se van escalonando según el tipo de enseñanza. Por ejemplo, los alumnos de Formación Profesional presencial vuelven el jueves 11 de septiembre, y los de enseñanzas deportivas, el viernes 12. Un poco más tarde, el lunes 15, arrancan las clases para la Educación de Personas Adultas y los estudios de Artes Plásticas y Diseño.

También están los que estudian música o danza, tanto en grados elementales como profesionales. En su caso, la vuelta será el lunes 22 de septiembre, igual que para las enseñanzas artísticas superiores. Y por último, quienes cursan FP en modalidad semipresencial o virtual, o estudian Idiomas, tendrán que esperar hasta el 1 de octubre de 2025 para retomar las clases.

Todas estas etapas, salvo alguna excepción puntual, terminarán también el 19 de junio de 2026, justo como en Infantil, Primaria y ESO. Una fecha que muchos ya esperan con ganas incluso antes de empezar.

Todos los festivos, puentes y vacaciones en Aragón

Más allá de la vuelta al cole, lo que también interesa saber a todo el mundo, son los días festivos y no lectivos del calendario escolar. Son muchos meses de curso, pero por suerte los alumnos pueden descansar gracia a los periodos de vacaciones, los días festivos y los puentes.

Las vacaciones de Navidad para los alumnos de Aragón comenzarán justo después de las clases de la mañana del viernes 19 de diciembre de 2025, y se alargarán hasta el martes 6 de enero de 2026 incluido. Las de Semana Santa, irán del lunes 30 de marzo al lunes 6 de abril, ambos inclusive. Una semana entera y un día más.

Además de esas dos grandes periodos de vacaciones, hay varios festivos a tener en cuenta. Por ejemplo, el lunes 13 de octubre (porque el 12 cae en domingo), el lunes 8 de diciembre (Inmaculada), el jueves 23 de abril (Día de Aragón), y el viernes 1 de mayo (Día del Trabajador). Son días sin clase que, si caen bien, pueden formar puentes de tres días, e incluso más.

A esto hay que sumarle los días no lectivos provinciales, que dependen de la zona. En Zaragoza, por ejemplo, no habrá clase el viernes 10 de octubre, el lunes 3 de noviembre, el viernes 6 de marzo, y el viernes 24 de abril. En Huesca y Teruel, también se librará el 3 de noviembre, y habrá festivo los días 19 y 20 de febrero, además del 24 de abril.

Y aún falta una cosa: cada municipio añadirá dos días festivos locales, según el calendario laboral propio de cada localidad. Así que conviene consultar el calendario escolar del centro donde estudian tus hijos para tenerlo todo atado.