Cómo se escribe sigue o cigue

Se escribe sigue o cigue es una pregunta o duda que podemos hacernos en más de una ocasión la ‘s’ y la ‘c’ son consonantes con un parecido razonable. La realidad es que hay una palabra correcta y la otra incorrecta. Para poder saberlo con total certeza vamos a descubrir el significado de sigue, solo de esta manera conseguiremos evitar algunos errores a la hora de escribir. Este verbo en tercera persona del singular del presente de indicativo merece especial atención.

Una de las dudas ortográficas más frecuentes en español es si una palabra se escribe con s o con c, especialmente cuando suena parecido al pronunciarla. Este es el caso de “sigue” y “cigue”, una confusión muy común tanto en la escritura informal como en textos más elaborados. A continuación, vemos de forma clara y sencilla cuál es la forma correcta, por qué ocurre esta duda y cómo evitar el error.

La forma correcta

La forma correcta es sigue, escrita con s. La palabra cigue no existe en el español estándar y se considera una falta de ortografía.

Sigue es una forma del verbo seguir, concretamente la tercera persona del singular del presente de indicativo:

Él sigue estudiando.

Ella sigue trabajando.

El problema sigue sin resolverse.

También puede utilizarse como forma imperativa en contextos informales:

Sigue por este camino.

La pronunciación

Entonces, ¿por qué muchas personas escriben “cigue”? La razón principal está en la pronunciación. En español, las sílabas “si” y “ci” suenan igual en la mayoría de los países (fenómeno conocido como seseo). Como no hay diferencia sonora entre la s y la c suave, el error aparece fácilmente al escribir.

Para entender mejor por qué sigue se escribe con s, conviene fijarse en el verbo del que procede. El infinitivo es seguir, que siempre se escribe con s. Al conjugar el verbo, la s se mantiene en todas sus formas:

sigo

sigues

sigue

seguimos

siguen

Nunca aparece una c en ninguna conjugación del verbo seguir, lo cual es una pista muy útil para evitar errores.

Otro motivo de confusión es que en español sí existen palabras que combinan c y g, como cigüeña o cigarrillo. Sin embargo, estas palabras no tienen relación alguna con el verbo seguir, y su estructura responde a otras reglas ortográficas. En el caso de sigue, la secuencia “gui” se utiliza para mantener el sonido fuerte de la g delante de la e, pero eso no cambia la letra inicial, que sigue siendo una s.

Truco

Un truco práctico para no equivocarse es pensar en otras formas del verbo. Si dudas, intenta cambiar la frase a otra persona:

Yo sigo

Ellos siguen

Si ves claramente la s, entonces sabrás que sigue también debe llevarla.

En resumen, sigue es la única forma correcta según la ortografía del español. Cigue no está reconocida por los diccionarios y debe evitarse en cualquier tipo de texto. Recordar el verbo seguir y su conjugación es la forma más sencilla y segura de escribir correctamente esta palabra y evitar uno de los errores más comunes del idioma.

Ejemplos según definición

Toma nota de la definición del verbo seguir con algunos ejemplos que te ayudarán a usar esta palabra de forma mucho más eficaz. Éste es uno de los verbos más utilizados en nuestra lengua.

Ir una persona o cosa después o detrás de otra. En la carrera de relevos sigue delante él, por mucho que intentes rebajar tiempo es un corredor muy rápido para su edad.

Ir en busca de alguien o algo, generalmente a partir de datos, pistas, huellas, etc.. La policía le siguió la pista en Francia, al parecer vivía allí para no pagar impuestos en nuestro país.

Mantener la vista sobre alguien o algo que se mueve. Siguió a Juan por toda la casa, al final consiguió que dejará a un lado sus problemas y le dijere la verdad, los dos estuvieron llorando toda la tarde.

Con estas definiciones y ejemplos conseguiremos tener mucho más clara la palabra sigue escribirla de otra forma es un grave error gramatical que debemos evitar.