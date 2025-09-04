Alerta de Jorge Rey para estas zonas de España: a partir de…

Jorge Rey lanza una importante alerta para estas zonas de España, será mejor que nos preparemos para un cambio radical que puede ser el que nos afectará de lleno. Con la mirada puesta a un giro que puede acabar siendo el que nos acompañará en unos días en los que el otoño parece que quiere acabar imponiéndose antes de tiempo. La realidad es que tenemos que estar del todo preparados para un cambio de tendencia que, sin duda alguna, deberemos empezar a ver a pasos agigantados.

Este fin de semana nos enfrentamos a una serie de novedades que pueden verse incluso en uno de los sistemas ancestrales del momento, las Cabañuelas nos pueden indicar que algo está pasando. Empezando por unas cifras que hasta el momento no sabíamos que podríamos tener por delante y que pueden acabar marcando una diferencia significativa. Por lo que, quizás, tocará estar pendientes de una serie de novedades que pueden empezar a verse desde casi hoy mismo, lo que nos está esperando es un destacado cambio de tendencia que nos afectará de lleno. Es hora de ver qué es lo que puede pasar en estas próximas jornadas.

A partir de este día todo puede cambiar

Hemos dejado atrás un verano en el que las altas temperaturas han hecho que tengamos que estar pendientes de una serie de cambios que, sin duda alguna, han acabado siendo los que nos marcarán de cerca. Con la mirada puesta a una serie de novedades en los que todo puede ser posible.

Habrá llegado el momento de apostar claramente por un cambio de tendencia que puede acabar siendo el que nos afectará de lleno, con la mirada puesta a unos cambios que pueden acabar marcando unos días cargados de acción. Estamos muy pendientes de una previsión del tiempo que nos ayudará a ver qué es lo que puede depararnos el tiempo.

Estaremos muy pendientes de una serie de novedades que pueden acabar siendo las que nos acompañarán en unos días en los que las temperaturas están empezando a bajar. Las redes sociales de Jorge Rey son las encargadas de indicarnos un giro radical que está llegando por momentos.

Será la hora de visualizar este cambio de tendencia que, sin duda alguna, deberemos empezar a ver llegar a toda velocidad y con la mirada puesta a un cielo que apunta maneras de otoño.

Estas zonas de España estarán en alerta, según Jorge Rey

Lo que pensábamos que era un verano que casi volvía de nuevo a convertirse en tendencia, ha acabado siendo lo que nos ha acompañado en unas cifras en las que todo puede ser posible. Veremos lo que nos está esperando en estos días de temporada en los que todo puede ser posible.

La previsión o alerta de Jorge Rey coincide directamente con una AEMET que también lanza un aviso a estas zonas: «En la Península y Baleares se prevé una situación posfrontal casi general, con el paso y alejamiento de un frente por el área mediterránea oriental. Así, pueden darse chubascos o tormentas de madrugada en Cataluña y litorales valencianos, sin descartar Baleares, con posibilidad de ser localmente fuertes en Tarragona y Castellón. Por la tarde se desarrollará nubosidad de evolución en el centro, este y nordeste, con posibilidad de chubascos y tormentas dispersos en el Pirineo, Cataluña y Comunidad Valenciana, así como tormenta seca en amplias zonas del centro y sudeste. Con un amplio margen de incertidumbre, no pueden descartarse precipitaciones débiles dispersas en el Cantábrico. En el resto de la Península y Baleares predominarán cielos poco nubosos o con nubes altas, así como nubes o bancos de niebla matinales en los tercios norte y este y Baleares. En Canarias se darán cielos nubosos o con intervalos en los nortes, sin descartar precipitaciones débiles dispersas en las islas montañosas y poco nuboso en el resto. Posible calima ligera en Alborán y sudeste peninsular».

Siguiendo con la misma previsión del tiempo: «Temperaturas máximas en descenso acusado en el tercio oriental y este del Estrecho, localmente notable en el entorno de la Comunidad valenciana, en aumento acusado en vertiente atlántica. Mínimas en descenso en el cuadrante nordeste y Galicia. Pocos cambios o en aumento en el resto del país. Las máximas superarán 35 grados en el Guadalquivir y las mínimas no bajarán de 20 en el casi todo el área mediterránea y el Guadalquivir.

Soplarán vientos de flojos a moderados de componentes este y sur en buena parte de la Península, norte en Galicia, moderados de norte y este en el área mediterránea, con intervalos de fuerte en Ampurdán, bajo Ebro, Baleares, litorales de Almería y Estrecho. En Canarias soplará alisio moderado con intervalos de fuerte y rachas muy fuertes en zonas expuestas».

Las alertas estarán activadas: «Probabilidad de chubascos y tormentas localmente fuertes de madrugada en litorales de Tarragona, sin descartar matinales en los de Castellón. Rachas muy fuertes de levante en el Estrecho».