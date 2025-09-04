Tiene 4 letras y es el nombre más repetido en el País Vasco: ahora lo ponen todos los padres en el resto de España

Elegir el nombre de un hijo nunca es una decisión sencilla. Hay padres que buscan algo clásico, otros que prefieren innovar y también quienes quieren mantener viva la tradición familiar. Al final, para decantarnos por un nombre u otro nos fijamos en modas, recuerdos y hasta la influencia de la cultura popular. Y en los últimos años, un nombre muy breve, con sólo cuatro letras, se ha convertido en el más repetido en el País Vasco pero además, es un nombre vasco tan bonito que muchos padres del resto de España también apuestan por él.

Los nombres vascos llevan tiempo siendo tendencia. Gustan más allá de su territorio, y de hecho, están asentándose en comunidades como Madrid, Cataluña o Aragón. Tienen algo que gusta mucho y es que son cortos, suenan con fuerza y transmiten identidad. Para muchas familias, elegir un nombre vasco es una manera de diferenciarse y, al mismo tiempo, de apostar por lo auténtico. Y el mejor ejemplo actual es Unai, un nombre que nació ligado al mundo pastoril vasco y que hoy suena en casi cualquier rincón del país. Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística, más de 26.000 personas llevan este nombre y además son muy jóvenes, dado que la media de edad está en torno a los 20 años, así que podemos decir que es un nombre que está de moda y va en aumento.

El nombre vasco de cuatro letras que está de moda

Unai viene directamente del euskera y significa pastor de vacas o, dicho de otra manera, buen pastor. Su raíz está en un oficio de enorme importancia en el norte peninsular, donde la ganadería formaba parte del día a día de muchas familias. Esa conexión con la tierra, está en definitiva en el corazón de un nombre sencillo que, aun así, transmite mucho.

A finales de los años ochenta y sobre todo en los noventa empezó a extenderse su uso como nombre propio. Dejó de ser una elección casi exclusiva del País Vasco y comenzó a aparecer en registros de otras provincias. Hoy, aunque sigue encabezando los listados vascos, también se escucha en lugares como Barcelona, Burgos o Zaragoza.

Un nombre que llevan muchos jóvenes de la generación Z

Más de 26.000 españoles se llaman Unai, con una media de edad de 20,2 años, según los datos del INE, que confirma que se trata de un nombre muy popular entre los nacidos en las últimas décadas. Aunque continúa siendo uno de los preferidos en Euskadi y Navarra, cada vez se escucha más en otras comunidades. No es raro oír a padres en Madrid o Tarragona llamar a sus hijos con este nombre breve y sonoro.

Lo interesante es que la elección no se limita a familias con raíces vascas. Muchos lo escogen por su sonoridad clara, por su brevedad o, simplemente, porque lo perciben como un nombre diferente y con fuerza. Es un fenómeno similar al que ocurrió con otros nombres vascos como Aitor, Iker o Ane, que terminaron formando parte del día a día en toda España.

El empuje de los referentes públicos

Otro de los factores que ha impulsado a Unai fuera de su tierra natal es la visibilidad de figuras públicas que lo llevan. El fútbol, en particular, ha sido clave en este proceso. El entrenador Unai Emery, con su trayectoria en equipos españoles y europeos, ha contribuido a dar proyección internacional al nombre. Del mismo modo, el portero Unai Simón, actual guardameta del Athletic Club y de la selección española, ha puesto rostro a esta identidad vasca en los grandes torneos.

No se trata solo de deporte. Cada vez que un nombre aparece en los medios con fuerza, se queda en la mente de quienes buscan opciones para sus hijos. Así, Unai ha dejado de ser un nombre que se relaciona únicamente al ámbito rural para ser un nombre tendencia que cada vez, gusta más a los nuevos padres.

Un nombre breve que tiene mucha carga simbólica

La expansión de Unai revela también algo que se da cada vez más en la elección de los nombres de los recién nacidos. Es tendencia buscar sencillez y autenticidad y Unai cumple estas dos condiciones con creces. Además frente a nombres de siempre o a aquellos que se ponen de moda pero que pronto pasarán, en este caso, estamos a un nombre que tiene raíces muy concretas pero que a la vez, suena moderno, actual y es perfecto para quienes buscan un nombre llamativo y que sea distinto a lo de siempre. Por otro lado, es también un nombre ideal para aquellos padres a los que no les gusta que llamen a sus hijos con diminutivo ya que lo tiene. Además, mantiene esa musicalidad directa que lo hace fácil de recordar.

En definitiva, Unai ha pasado de ser un nombre muy típico en el País Vasco a convertirse en actual en el resto de España. Y todo apunta a que seguirá siendo uno de los preferidos de las nuevas generaciones de padres en nuestro país.