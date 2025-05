Un nombre lleno de significado y poco común: la elección perfecta para tu niña

Si estás esperando un bebé y va a ser niña, primero de todo enhorabuena y segundo, queremos ayudarte a que elijas su nombre de manera que encuentres el más adecuado, o el que consideras más bonito y único para ella. Para dar con el mejor nombre, puedes elegir entre los que son tendencia cada año, o por ejemplo entre los que son nombres extranjeros para niña, pero seguro que buscas algo más. No quieres un nombre que otras muchas niñas lleven. Es normal. Deseas un nombre lleno de significado y poco común y nosotros tenemos muchas propuestas al respecto.

A la hora de escoger un buen nombre, no es sólo cuestión de que suene bonito o que tenga un buen significado: el nombre que elijas acompañará a tu hija toda la vida, marcará su personalidad y, en muchos casos, condicionará cómo será percibida por los demás. No es una decisión ligera pero a la vez tenemos que decir, que elegir un nombre que sea poco común, cumple lo mencionado, pero además marca tendencia. De hecho, en los últimos años, se ha vuelto muy popular elegir nombres especiales, con historia o con un toque exótico. Es cierto que nombres como los de Lucía, Sofía o Martina siguen encabezando los rankings del INE, y es comprensible: suenan bien, son clásicos y no pasan de moda. Pero al mismo tiempo, muchos padres sienten la necesidad de salirse de la norma, de encontrar un nombre que no sea común y que haga sentir única a su hija.

Por qué elegir un nombre poco común

Un nombre poco común no es solo una forma de destacar. Muchas veces, es también una elección consciente para evitar repeticiones, confusiones o la típica situación en la que se nombra a una niña y varias responden al mismo tiempo. Además, hay un valor simbólico en ofrecerle a tu hija una identidad única, que no esté sujeta a modas o estadísticas. Un nombre con personalidad puede ser un punto de partida precioso para acompañarla en su crecimiento.

¿Pero cómo elegir el que sea adecuado para mi bebé? Un buen punto de partida suele ser combinar gusto y sonoridad con significado. ¿Qué valores quieres que inspire su nombre? ¿Hay alguna tradición familiar que quieras adaptar con un giro moderno? ¿Prefieres un nombre corto y directo o uno más melódico y elaborado? También es importante cómo suena con los apellidos y si es fácil de pronunciar. Recuerda: lo poco común no tiene por qué ser complicado.

Nombres poco comunes de niña por letra

A continuación, te dejamos una selección de nombres con gran sonoridad, origen diverso y significados interesantes. Todos ellos tienen algo en común: no suelen encontrarse entre los más usados, pero tienen un gran potencial. Esperamos que te sirvan de inspiración.

Letra A

Adhara (árabe): flor de azahar

(árabe): flor de azahar Aike (frisio): espada

(frisio): espada Aina (hebreo/catalán): gracia, favor

(hebreo/catalán): gracia, favor Alaia (vasco): alegría

(vasco): alegría Aisha (árabe): vida

(árabe): vida Aitana (vasco): gloria

(vasco): gloria Akira (japonés): brillante, claro

(japonés): brillante, claro Amabel (latino): amable, agradable

(latino): amable, agradable Anaís (hebreo): mujer pura

(hebreo): mujer pura Arden (inglés): valle de águilas o lugar romántico

Letra B

Babette (francés): variante de Bárbara, extranjera

(francés): variante de Bárbara, extranjera Baia (griego/gallego): bien hablada

(griego/gallego): bien hablada Bahiana (árabe): variante de hermosa

(árabe): variante de hermosa Batia (hebreo): hija de Dios

(hebreo): hija de Dios Belinda (latino): hermosa

(latino): hermosa Belisa (latino): la más alta

(latino): la más alta Benilda (germánico): mujer luchadora

(germánico): mujer luchadora Berenice (griego): la que lleva la victoria

(griego): la que lleva la victoria Berta (alemán): brillante

(alemán): brillante Brisa (español): viento suave

Letra C

Cadence (latino): ritmo, cadencia

(latino): ritmo, cadencia Caeli (italiano): proveniente del cielo

(italiano): proveniente del cielo Calíope (griego): la de bella voz

(griego): la de bella voz Camelia (latino): nombre de una flor

(latino): nombre de una flor Carey (celta): del río

(celta): del río Cataleya (desconocido): flor divina

(desconocido): flor divina Cécile (francés): ciega

(francés): ciega Chenoa (nativo americano): paloma blanca

(nativo americano): paloma blanca Claribel (latino): clara y bella

(latino): clara y bella Cleo (griego): mujer famosa

Letra D

Daila (letón): hermosa como una flor

(letón): hermosa como una flor Daira (griego): llena de sabiduría

(griego): llena de sabiduría Daisy (inglés): margarita

(inglés): margarita Damara (griego): diosa de la fertilidad

(griego): diosa de la fertilidad Damaris (griego): mujer dominante

(griego): mujer dominante Dana (hebreo): Dios es mi juez

(hebreo): Dios es mi juez Dánae (griego): árido, seco

(griego): árido, seco Daria (persa): poseedora del bien

(persa): poseedora del bien Delia (griego): nacida en la isla de Delos

Letra E

Ebba (danés): fuerte

(danés): fuerte Eda (inglés): feliz

(inglés): feliz Edén (hebreo): deleite, placer

(hebreo): deleite, placer Eider (vasco): hermoso

(vasco): hermoso Eiko (japonés): niña espléndida

(japonés): niña espléndida Eira (galés): nieve

(galés): nieve Elaine (francés): luz

(francés): luz Elara (griego): luna de Júpiter

(griego): luna de Júpiter Elia (griego): la que resplandece como el sol

(griego): la que resplandece como el sol Enara (vasco): golondrina

Letra F

Fabia (latino): semilla creciente

(latino): semilla creciente Fadila (árabe): virtud

(árabe): virtud Faina (griego): resplandeciente

(griego): resplandeciente Fara (germánico): la que ilumina el camino

(germánico): la que ilumina el camino Farah (árabe): alegría

(árabe): alegría Faye (hawaiano): de las hadas

(hawaiano): de las hadas Febe (griego): brillante

(griego): brillante Felina (latino): relativo al gato

(latino): relativo al gato Fiama (latino): la que brilla

(latino): la que brilla Fiona (celta): blanca, inmaculada

Letra G

Gabina (latino): nacida en Gubbio, Italia

(latino): nacida en Gubbio, Italia Gadea (vasco): buena, amable

(vasco): buena, amable Gaia (griego): diosa de la Tierra

(griego): diosa de la Tierra Gala (escandinavo): canción

(escandinavo): canción Galilea (italiano): región al norte de Israel

(italiano): región al norte de Israel Gardenia (germánico): cercado

(germánico): cercado Gea (griego): tierra

(griego): tierra Genoveva (galés): espuma del mar

(galés): espuma del mar Gemma (latino): piedra preciosa

(latino): piedra preciosa Gilda (inglés): cubierta de oro

Letra H

Habibah (árabe): querida, amada

(árabe): querida, amada Hada (latino): la que sigue el destino

(latino): la que sigue el destino Hadassa (hebreo): árbol que florece

(hebreo): árbol que florece Haidee (griego): modesta

(griego): modesta Haimi (hindú): como el oro

(hindú): como el oro Hanae (japonés): flor bendecida por los dioses

(japonés): flor bendecida por los dioses Hanako (japonés): niña flor

(japonés): niña flor Harmony (inglés): armonía

(inglés): armonía Harper (anglosajón): quien toca el arpa

(anglosajón): quien toca el arpa Hesperia (griego): estrella de la tarde

Letra I

Iana (swahili): flor bonita

(swahili): flor bonita Ianira (griego): hechicera

(griego): hechicera Ianthe (griego): flor púrpura

(griego): flor púrpura Ida (alemán): trabajadora

(alemán): trabajadora Idalia (griego): he aquí el sol

(griego): he aquí el sol Ilana (hebreo): árbol

(hebreo): árbol Ileana (griego): mujer de belleza resplandeciente

(griego): mujer de belleza resplandeciente Ilse (germánico): Dios es mi juramento

(germánico): Dios es mi juramento Inara (árabe): luz resplandeciente

(árabe): luz resplandeciente Inaya (árabe): protectora, cuidadora

Letra J

Jada (inglés): piedra preciosa, jade

(inglés): piedra preciosa, jade Jamaica (nativo americano): tierra de bosques y agua

(nativo americano): tierra de bosques y agua Jamila (árabe): hermosa

(árabe): hermosa Jana (hebreo): Dios se ha apiadado

(hebreo): Dios se ha apiadado Jara (árabe): dulce

(árabe): dulce Jayla (griego): tranquila

(griego): tranquila Jazmín (árabe): flor bella

(árabe): flor bella Juno (latino): joven esposa

(latino): joven esposa June (latino): mes de junio

Letra K

Kadence (latino): ritmo

(latino): ritmo Kaela (hebreo): amada

(hebreo): amada Kaia (vasco): tierra

(vasco): tierra Kaira (escandinavo): pacífica

(escandinavo): pacífica Kalani (hawaiano): cielo, paraíso

(hawaiano): cielo, paraíso Kamila (árabe): perfecta

(árabe): perfecta Karina (italiano): querida pequeña

(italiano): querida pequeña Katia (ruso): mujer casta

(ruso): mujer casta Kayla (hebreo/árabe): corona, laurel

(hebreo/árabe): corona, laurel Kora (griego): mujer joven

Letra L

Laetitia (latino): alegría

(latino): alegría Laia (griego/catalán): hablar bien

(griego/catalán): hablar bien Lamar (latino): del mar

(latino): del mar Lavanda (latino): planta aromática

(latino): planta aromática Layla (árabe): nacida de noche

(árabe): nacida de noche Leire (latino): legionario

(latino): legionario Lía (hebreo): la misericordiosa

(hebreo): la misericordiosa Lúa (latino): luna

(latino): luna Lyra (griego): quien toca la lira

(griego): quien toca la lira Lavina (latino): pureza

Letra M

Mae (inglés): amada de Dios

(inglés): amada de Dios Maia (griego): la maternal

(griego): la maternal Malva (latino): flor de color violeta

(latino): flor de color violeta Mara (hebreo): mujer romántica

(hebreo): mujer romántica Meissa (árabe): estrella brillante

(árabe): estrella brillante Minerva (latino): diosa de la sabiduría

(latino): diosa de la sabiduría Mireya (latino): maravillarse

(latino): maravillarse Moira (griego): diosa del destino

(griego): diosa del destino Muna (hebreo): deseo

(hebreo): deseo Muriel (celta): brillante como el mar

Letra N

Nadina (ruso): esperanza

(ruso): esperanza Nahla (árabe): un trago de agua

(árabe): un trago de agua Naiara (vasco): referencia a Nájera

(vasco): referencia a Nájera Najwa (árabe): apasionada

(árabe): apasionada Nara (japonés): roble

(japonés): roble Narumi (japonés): belleza floreciente

(japonés): belleza floreciente Nasha (indio): esperanza

(indio): esperanza Nidia (griego): dulce y bondadosa

(griego): dulce y bondadosa Noa (japonés): amor

(japonés): amor Nubia (egipcio): dorado

Letra O

Oba (africano): diosa de los ríos

(africano): diosa de los ríos Oceana (griego): océano

(griego): océano Odessa (ucraniano): nombre de ciudad

(ucraniano): nombre de ciudad Odila (germánico): mujer afortunada

(germánico): mujer afortunada Ofra (hebreo): primogénita

(hebreo): primogénita Ohana (americano): regalo de gracia

(americano): regalo de gracia Oishi (japonés): delicioso

(japonés): delicioso Olatz (vasco): lugar de cabañas

(vasco): lugar de cabañas Oriana (latino): alba dorada

(latino): alba dorada Ornella (italiano): fresno florido

Letra P y Q

Paloma (latino): símbolo de paz

(latino): símbolo de paz Pandora (griego): la que lo tiene todo

(griego): la que lo tiene todo Paulette (francés): pequeña

(francés): pequeña Penélope (griego): tejedora

(griego): tejedora Perla (latino): joya nacarada

(latino): joya nacarada Petra (griego): piedra

(griego): piedra Pía (latino): muy devota

(latino): muy devota Pilar (latino): pilar, soporte

(latino): pilar, soporte Phoebe (griego): resplandor

(griego): resplandor Quinn (irlandés): sabio, inteligente

Letra R

Raisa (hebreo): rosa

(hebreo): rosa Rania (árabe): encantadora

(árabe): encantadora Rea (griego): flujo

(griego): flujo Remy (francés): remero

(francés): remero Reyna (latino): la que reina

(latino): la que reina Rihana (árabe): aroma dulce

(árabe): aroma dulce Romina (árabe): cubierta de gloria

(árabe): cubierta de gloria Runa (nórdico): secreto, sabiduría

(nórdico): secreto, sabiduría Rut (hebreo): amistad

(hebreo): amistad Rosalinda (germánico): gloria

Letra S

Sahara (árabe): desierto

(árabe): desierto Saida (árabe): felicidad

(árabe): felicidad Saiko (japonés): niña serena

(japonés): niña serena Sakura (japonés): flor del cerezo

(japonés): flor del cerezo Samara (hebreo): protegida por Dios

(hebreo): protegida por Dios Sasha (griego/ruso): protector

(griego/ruso): protector Selene (griego): la luna

(griego): la luna Sira (sirio): diosa de la noche

(sirio): diosa de la noche Sol (latino): la que brilla como el sol

(latino): la que brilla como el sol Suri (hebreo/persa): princesa o rosa roja

Letra T

Talía (griego): floreciente

(griego): floreciente Tamara (hebreo): palmera

(hebreo): palmera Tania (ruso): hada

(ruso): hada Tara (hindú): estrella

(hindú): estrella Tecla (griego): gloria de Dios

(griego): gloria de Dios Thaís (griego): la que es bella

(griego): la que es bella Tiara (griego): coronada con laureles

(griego): coronada con laureles Tirsa (hebreo): agradable

(hebreo): agradable Tiziana (latino): defensora

(latino): defensora Trinidad (latino): la tres veces santa

Letra U y V

Ula (celta): joya del mar

(celta): joya del mar Uliana (ruso): joven

(ruso): joven Uma (hebreo): nación

(hebreo): nación Umay (turco): esperanza

(turco): esperanza Unna (germánico): mujer

(germánico): mujer Vala (germánico): elegida

(germánico): elegida Valentina (latino): sana, fuerte

(latino): sana, fuerte Valeria (latino): valiente

(latino): valiente Vega (árabe): constelación

(árabe): constelación Vera (latino): verdadera

Letra W, X,Y y Z