Es el nombre de niño más bonito del mundo según un estudio y sólo lo tienen 54 personas en España

Escoger el nombre para un hijo no es algo que podamos elegir en cuestión de minutos, a no ser que lo tengamos ya decidido mucho antes. Sin embargo, muchos son los padres y madres, que dudan hasta que prácticamente ha nacido el bebé. Y es que no se trata tan sólo de una cuestión de gusto. También entran en juego emociones, recuerdos familiares, modas, y últimamente, una necesidad creciente de encontrar algo distinto. Un nombre que suene bien, que sea bonito y que no esté demasiado visto tal y como es el caso del que ahora te presentamos: el nombre de niño más bonito del mundo según un estudio y que sólo tienen 54 personas en España.

Durante años lo típico ha sido apostar por tradición e incluso en España se da mucho, lo de repetir el nombre del abuelo, del padre o de algún ser querido. Pero eso ha ido cambiando. Hoy en día, muchos buscan originalidad, que el nombre tenga un significado especial o que, al decirlo en voz alta, provoque una sensación agradable. Pero ¿cómo se mide algo así? ¿Qué hace que un nombre suene bonito para la mayoría? Pues bien, una marca especializada en productos para bebés, My 1st Years, se alió con un profesor de Lingüística Cognitiva de la Universidad de Birmingham, Bodo Winter, para analizar este tema. Pero no se quisieron guiar por las modas o tendencias, lo que querían era estudiar qué nombres masculinos generan más emociones positivas al pronunciarse. El resultado fue un ranking curioso, con nombres que en España apenas se oyen y uno en concreto que, según este análisis, podría ser el más bonito del mundo.

El nombre más bonito del mundo

Zayn es un nombre poco conocido en España, pero que es de los que más destacan en el ranking que elaboró My 1st Years para saber cuál eran los nombres de niño que generaban mayores emociones positivas. Un nombre que sin embargo, en nuestro país, tienen muy pocos niños cuya media de edad además es de unos cuatro años.

Pero sin duda, es un nombre muy bonito. De hecho, siendo de origen árabe su significado literal es el de belleza o gracia. Pero lo que lo hace aún más especial es su simbolismo cultural: según el estudio, se asocia con la elegancia, la bondad y una espiritualidad armoniosa, muy en línea con los valores tradicionales de las culturas musulmanas.

Desde el punto de vista fonético, Zayn contiene una sonoridad suave pero con fuerza, con una sola sílaba que resulta fácil de pronunciar y recordar. Tiene ese equilibrio raro entre originalidad y sencillez. Quizá por eso se ha vuelto especialmente popular en países angloparlantes, sobre todo tras la fama del cantante británico Zayn Malik, exmiembro de One Direction, quien también ayudó a darle visibilidad internacional al nombre. Aun así, en España sigue siendo como decimos, minoritario, lo que hace que sea todavía, una opción exclusiva y moderna.

Otros nombres del ranking

El estudio no se quedó solo con Zayn. La lista incluye otros nombres que, aunque más conocidos en otros países, también destacan por su belleza sonora y por lo que evocan. Muchos de ellos no son habituales en España, lo que añade un valor añadido a nivel de originalidad. Por ejemplo, Jesse, que significa regalo en hebreo, transmite nobleza y generosidad. Es corto, directo, y se usa tanto en niños como en niñas en países angloparlantes (en su versión femenina, Jessie).

También aparece Charlie, diminutivo de Charles, que significa hombre libre. Es un nombre tradicional que ha conseguido mantenerse vigente al convertirse en unisex y en parte gracias a su tono amigable y familiar. Luego está Louie, derivado de Louis, cuyo significado es guerrero famoso, y otro algo más conocido, William, que significa guerrero valiente. Ambos tienen raíces germánicas y connotaciones ligadas a la fuerza, la determinación y el liderazgo.

Y uno de los más dulces y positivos del ranking es Freddie, que viene de Frederick y se traduce como gobernante pacífico. Tiene una sonoridad alegre, ligera, y está ganando popularidad gracias a su tono cercano y encantador. Le sigue George, que aunque más tradicional, es un nombre con fuerza histórica: significa agricultor y remite al trabajo con la tierra, la constancia y la conexión con lo esencial.

En el podio también figura Ali, de origen árabe como Zayn, y que significa noble o elevado. Es un nombre con un peso cultural muy importante en el islam, pero que actualmente está cada vez más de moda. Muy cerca está Daniel, un nombre que es mucho más común en España y que no pierde belleza: su significado es Dios es mi juez.

Finalmente, el número uno según este estudio es Riley, un nombre de origen irlandés que significa valiente. Aunque en países anglosajones se usa para ambos sexos, en España todavía suena poco habitual. El estudio señala que tiene una musicalidad ligera, moderna, y una connotación fuerte que lo hace muy atractivo para quienes buscan nombres que empoderen.