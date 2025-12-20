Protección Civil de la Generalitat ha enviado este sábado un aviso Es-Alert a los teléfonos móviles de 13 municipios catalanes de las comarcas del Barcelonès, Maresme, Vallès Oriental y Vallès Occidental (Barcelona) por las intensas lluvias torrenciales que se prevén en la región.

El aviso pide evitar ríos, barrancos y rieras y no cruzar pasos inundables hasta al menos las tres del mediodía y los Bomberos de la Generalitat han recibido desde las 12 horas 25 avisos por servicios relacionados con la tormenta, principalmente en Badalona (8), Santa Coloma de Gramenet (4) y Mollet del Vallès (4), ninguno de ellos grave.

Ha llegado a las poblaciones de Badalona, Santa Coloma de Gramenet, Canovelles, Granollers, Parets del Vallès, Montmeló, Montornès del Vallès, Martorelles, la Llagosta, Sant Fost de Campsentelles, Montcada i Reixac, Tiana y Montgat (Barcelona).

Las intensas precipitaciones están centradas especialmente en el Barcelonès, Vallès y el sud del Maresme. La máxima acumulación se ha producido en Badalona, donde se han registrado 58,2 litros hasta este mediodía. Por su parte, las precipitaciones en Barcelona registraban sobre las 14 horas unas cantidades de lluvia que superan los 20 litros.

Las máximas se han registrado en Gràcia y Guinardó, con 26 litros, seguido de Sagrada Família (25), el Raval (24) o el Eixample (23). En Drassanes y el Port han descargado 16 litros, solo 5 en el Aeroport de Barcelona.

Partidos de fútbol suspendidos

Dada la situación, la Federació Catalana de Futbol (FCF) ha decidido suspender todos los partidos de fútbol y fútbol sala de este sábado con equipos implicados de las provincias de Barcelona, Vallès Oriental y Maresme, las más afectadas por las intensas precipitaciones, ya jueguen de locales o visitantes.

«Todos los clubes implicados recibirán el oportuno comunicado por la intranet federativa y entre el Comité de Competición y los clubs se buscarán nuevas fechas para reanudar esta jornada. La Federación Catalana de Fútbol prevalece por la salud y protección de todas las personas y afición, antes de la competición deportiva», ha comunicado.