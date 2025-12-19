Los niños no la conocen, pero es una de las mejores series educativas de todos los tiempos y pueden verla en Prime

Las pantallas y los juegos del móvil han conquistado a los niños, pero todavía quedan series que pueden ayudarte a educar en valores. No obstante, hay un clásico que seguro que has visto y que todavía triunfa entre los más pequeñas.

Hablamos de un clásico de los años ochenta: Érase una vez el cuerpo humano. Lo mejor de todo es que la tienes disponible completa en Atresmedia y Prime Video.

Esta producción francesa nacida en 1986 marcó a una generación entera de españoles y ahora también puede hacerlo con tu hijo. Mientras se divierte, podrá aprender cómo funciona el cuerpo humano.

La serie infantil perfecta para que los niños aprendan de ciencia

Érase una vez el cuerpo humano no era una simple serie de dibujos animados. Fue una auténtica lección de biología adaptada a los más pequeños, contada con una creatividad que pocos programas educativos han logrado igualar.

La clave era que los niños aprendían casi sin darse cuenta. Y es que en cada episodio se sumergían en el interior del cuerpo humano para descubrir cómo trabajaban las células, el cerebro, el corazón, el sistema inmunológico y todos los engranajes que hacen posible la vida.

Como no podía ser de otra manera, el punto de partida era el icónico maestro, con su barba blanca, que iba guiando a los personajes y al público; siempre con una mezcla de humor y ciencia.

Pero lo mejor de todo es que no sólo enseñaban cosas muy básicas, sino que explicaban con humor conceptos complejos sobre anatomía, salud y hábitos de vida. Todo ello con una animación infantil y repleta de colores, para que los niños lo vieran amigable.

La serie infantil de los ochenta que te ayuda a educar a los hijos

La serie fue creada por Albert Barillé, un visionario que entendió que aprender podía ser tan divertido como ver una película de aventuras.

Su éxito fue tal que dio lugar a toda una franquicia bajo el título Érase una vez…, con entregas dedicadas al espacio, la historia, la vida, los inventores e incluso al descubrimiento de América.

Todas lograron cierto éxito, gracias a que mantuvieron la misma esencia. Conseguían enseñar a través de historias emocionantes, personajes carismáticos y un tono accesible para los más pequeños.

De hecho, la serie Érase una vez el cuerpo humano triunfó tanto que se mantuvo en la parrilla televisiva desde finales de los años ochenta hasta principios de los noventa en centenares de países.

Gracias a ello, muchos padres actuales todavía la recuerdan. Ahora, con plataformas como Prime, pueden revisitarlas con sus propios hijos, y ver cómo aprenden mientras se divierten.

Dónde ver la serie científica que ayuda a los niños a aprender cómo funcionamos

Érase una vez el cuerpo humano es una de las pocas series que explica de una forma entretenida cómo funcionamos las personas internamente. Además, su éxito durante décadas es la mejor garantía de que gustará a tus hijos.

El problema es que muchas series con décadas de antigüedad se han ido perdiendo y sólo se las puedes poner a los hijos si las descargas en el ordenador o si las guardaste en vídeo.

Pero, gracias a la colaboración entre Atresmedia y Prime Video, puedes verla en la plataforma de Amazon completa. De hecho, otras plataformas como Netflix tienen series muy educativas.