Los códigos que utilizan tus hijos que ningún adulto entiende y que deberías conocer: puede ser importante

Los adolescentes de la «Generación Alpha», los más jóvenes en la actualidad, han convertido las redes sociales y los smartphones en su hábitat natural, donde han dado lugar a un nuevo lenguaje cifrado en forma de códigos que se escapa de la comprensión de los adultos. Lejos de ser una moda, esta jerga digital también busca eludir la vigilancia de los padres y, en ocasiones, ocultar situaciones delicadas o peligrosas.

Más allá de conocer los códigos, lo más importante es fomentar una comunicación abierta y honesta con los hijos. Estos códigos, aunque parezcan inofensivos, pueden ser una forma de ocultar preocupaciones o dificultades emocionales que los adolescentes no se sienten cómodos compartiendo abiertamente. Establecer un diálogo en el que los jóvenes se sientan seguros y comprendidos es clave para detectar problemas antes de que se conviertan en algo más serio.

Los códigos que utilizan los adolescentes para comunicarse

Si notas que tu hijo utiliza con frecuencia códigos y abreviaturas que no comprendes, no debes sacar conclusiones precipitadas. Si bien es cierto que parte de estos códigos forman parte de un lenguaje propio de la adolescencia y pueden ser simplemente una forma de mantenerse en contacto con su círculo social, también es importante entender que algunos de ellos pueden ser un indicio de que está sucediendo algo en su vida.

En este caso, la mejor estrategia es abordar el tema con curiosidad y empatía. Puedes preguntar de manera calmada qué significan algunos de los códigos que utiliza, sin hacerlo de una manera que lo haga sentirse acusado o vigilado. Mostrar interés genuino por su mundo digital, en lugar de criticarlo, crea un espacio de confianza.

El diálogo abierto es clave. Los adolescentes pueden estar lidiando con dificultades emocionales, de socialización o incluso de acoso escolar que no siempre se manifiestan de manera directa. Si logras establecer una conversación en la que se sienta cómodo y apoyado, es probable que te confíe más detalles sobre sus preocupaciones.

En resumen, en lugar de reaccionar con desconfianza ante el uso de estos códigos, la mejor respuesta es intentar entenderlos.

‘6-7»’ (Six-Seven)

Este código se ha convertido en uno de los más populares en las plataformas de redes sociales y aplicaciones de mensajería como WhatsApp. No tiene un contexto literal, ,. sino que dependiendo de la situación, puede significar «estoy bien» o «estoy pasando por una situación complicada». La clave de su popularidad es que se puede aplicar a casi cualquier circunstancia. En este caso, el «6-7» es un «comodín» que genera una especie de complicidad entre quienes lo utilizan, y su significado real se adapta al contexto.

’53×0′

Este código tiene un sentido mucho más claro y preocupante. «53×0» no es otra cosa que una forma de transcribir la palabra «Sexo» utilizando números en lugar de letras. En el mundo digital actual, donde los filtros de contenido son comunes en las plataformas de redes sociales, los jóvenes se las ingenian para sortear las barreras de censura utilizando cifras que aluden a palabras clave.

El uso de «53×0» es habitual entre adolescentes que buscan bromear con contenido erótico, pero también se puede utilizar en propuestas más serias o en contextos donde se habla de temas de sexualidad. En estos casos, es fundamental que los padres estén atentos al tipo de conversaciones que mantienen sus hijos.

‘7642’

A medida que las conversaciones entre los adolescentes se van sofisticando, algunos grupos han empezado a utilizar códigos más complicados como «7642» para encriptar mensajes y ocultar ciertos detalles a los adultos. Este código pertenece a un sistema que sustituye cada letra por dos números. De esta manera, los adolescentes pueden escribir nombres, mensajes personales o incluso expresar sentimientos sin que los adultos sepan lo que están diciendo. Por ejemplo, «7642» es un código que se usa para decir «Te lo cuento, pero es secreto». Otros ejemplos del «abecedario secreto» son:

«1437» = «I love you forever» (Te quiero para siempre)

«737» = «Buenas noches»

«88» = «Adiós»

«14324» = «I love you so much» (Te quiero mucho)

Es importante que los padres se familiaricen con estos códigos para poder detectar señales de alerta de posibles problemas, como relaciones tóxicas, inseguridades emocionales o incluso malestar por acoso escolar.

‘505’, ’11:11′, ‘273’

Aunque los adolescentes utilizan estos códigos para pasar desapercibidos o compartir bromas, también hay algunos que sirven para alertar a otros de su malestar emocional. Aquí te explicamos qué significan y cómo puedes interpretarlos: