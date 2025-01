Una mujer china que vive en España habla de la calidad de vida y sentencia: «En otro país…»

Cuando alguien decide mudarse a otro país, el cambio cultural, social y económico se convierte en un elemento fundamental de comparación entre su lugar de origen y el nuevo destino. Estas comparaciones suelen ser más complejas si la persona ha vivido en varios países, lo que le permite evaluar distintos sistemas y estilos de vida. Éste es el caso de Jiaping, una mujer china conocida por su participación en «MasterChef» y sus colaboraciones en programas como «Zapeando», quien se ha referido recientemente a su experiencia en España en el podcast «Suena a chino».

«Tras muchos años viviendo en España y viajando a diversos países, me he dado cuenta de que España tiene una calidad de vida inigualable», afirmó Jiaping con rotundidad. Entre los extranjeros que eligen España como su hogar, no es raro escuchar comentarios sobre la calidez de su gente, la riqueza gastronómica o el estilo de vida relajado.

La calidad de vida en España, según Jiaping

♬ sonido original – Suena a Chino @suenaachino ¿Cómo es España en los ojos de Jiaping? Podcast completo ya disponible. Charla con Jiaping, colaboradora en el programa de Zapeando. Empezó en el mundo de la televisión con Masterchef y con su carisma pudo llevarse el cariño de muchos espectadores. ¿Cómo compagina la televisión con su labor en la asociación Conecta España China, llevando a la vez un negocio de restauración? ¿Qué es lo que busca más en su vida personal? ¿Qué podemos aprender de ella? #suenaachino #chinosenespaña #jiaping

En el podcast, la joven explicó que, aunque a menudo escucha quejas de los propios españoles sobre su país, ella considera que las condiciones que ofrece España son difíciles de encontrar en otros lugares. «He estado en América, también he vuelto a China… y si quieres alcanzar el nivel de vida que hay en España, no es tan sencillo lograrlo en otro país», puntualizó.

Entre las razones que Jiaping destaca se encuentran la calidad de la comida, el buen clima y la amabilidad de las personas. «La mayoría de la gente es muy maja, siempre hay un ambiente acogedor», señala. Además, resalta un aspecto que para ella es crucial: la seguridad. «España es un país extremadamente seguro. Puedes salir por la noche sin miedo, y hasta las personas mayores se animan a disfrutar de actividades como ir a una discoteca», explicó entre risas.

Otro de los factores que Jiaping considera clave para la calidad de vida en España es el sistema de salud público. «En otros países, si no tienes dinero, no puedes ir al médico. Pero en España no te preocupas tanto por eso. Saber que puedes recibir atención sanitaria sin importar tu situación económica es algo que debería valorarse más» reflexionó.

Las palabras de esta mujer china sobre España no pasaron desapercibidas. Muchas personas reaccionaron al vídeo y compartieron sus propias experiencias y opiniones en los comentarios. «No somos conscientes de lo que tenemos hasta que lo perdemos», destacó una usuaria, mientras que otro participante relató su decisión de regresar a España tras cinco años en Alemania. «Cuando te vas, es cuando realmente entiendes el valor de vivir aquí», afirmó.

Sin embargo, también hubo quienes mostraron una visión más crítica, señalando que, aunque España sigue siendo un país con una buena calidad de vida, algunos aspectos han empeorado con el tiempo, especialmente en lo relacionado con el sistema sanitario y los impuestos.

Comparación con otros países

A pesar de los desafíos que el país pueda enfrentar, Jiaping considera que España es un modelo a seguir en cuanto a bienestar social, ya que ofrece un estilo de vida que, en su opinión, no se encuentra con facilidad. «No digo que sea perfecto, pero tiene cosas que muchos otros países ni siquiera sueñan con ofrecer», reflexionó.

Para Jiaping, las comparaciones con otros lugares donde ha vivido o visitado refuerzan su opinión sobre España. «En otros sitios, las cosas son diferentes. Vivir bien cuesta más caro, y el acceso a servicios como la salud o incluso disfrutar del tiempo libre está mucho más limitado. España te ofrece un equilibrio que no encuentras en muchos países», comentó. En su opinión, disfrutar de algo tan simple como salir a la calle sin preocupaciones es algo que se debería valorar mucho más.

La perspectiva de esta mujer china sobre España invita a reflexionar sobre lo que nuestro país ofrece y a valorar aspectos que a menudo se pasan por alto. «Creo que a veces no apreciamos lo suficiente lo que nos rodea. Vivimos en un país donde puedes salir sin miedo, donde la comida es espectacular y donde puedes recibir atención sanitaria sin preocuparte por arruinarte. Eso no es algo común en el mundo», recalcó.

Desde su seguridad y sistema sanitario hasta su cultura y calidad de vida, España se posiciona como un lugar donde es posible encontrar un equilibrio entre trabajo, ocio y bienestar.