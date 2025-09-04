Ni burdeos ni la manicura francesa: los 8 colores de uñas que van a arrasar para la vuelta a la oficina

Después de disfrutar de las vacaciones de verano, toca retomar la rutina y volver a la oficina. Para muchas personas, éste es el momento perfecto para renovar su estilo personal, y este 2025 la paleta va mucho más allá del clásico burdeos o nude, considerados los mejores colores de uñas para transmitir una imagen elegante y profesional. Los expertos en belleza han identificado ocho colores de uñas que van a marcar tendencia esta temporada y además, se adaptan a la perfección a un entorno de oficina.

Una manicura impecable refleja organización y cuidado personal. Para que tus uñas se mantengan perfectas durante más tiempo, opta por esmaltes de larga duración. Por otro lado, las cutículas secas y la piel agrietada restan elegancia a cualquier color de uñas; aplícate aceite de cutículas antes de dormir y una crema de manos ligera durante el día. El último paso es fundamental: un top coat de calidad aporta brillo extra y actúa como escudo frente al roce constante del teclado, carpetas o el móvil. Aplica una capa adicional cada dos o tres días.

Los colores de uñas que marcan tendencia

El primero de la lista es el mocha mousse, un marrón café claro y suave que los catalogado como uno de los tonos estrella del otoño 2025. Encaja tanto en ambientes formales como en aquellos con un código de vestimenta más relajado, por lo que es una opción perfecta para la origina. Una alternativa elegante y sofisticado al nude clásico, que aporta calidez sin resultar demasiado llamativo. Funciona muy bien con prendas de vestir en tonos camel, beige, azul marino o grises claros.

Los marrones marcan tendencia, y en esta categoría encontramos dos variantes que están arrasando: el chocolate oscuro y el caramelo latte. El chocolate oscuro recuerda a los clásicos esmaltes negros, pero con un toque más cálido, y proyecta serenidad y confianza. El caramelo latte, con matices dorados que evocan al otoño, es más suave y femenino, con matices dorados que evocan al otoño.

La alternativa más sofisticada al morado es el dirty plum. Como tiene subtonos marrones, es un color que funciona muy bien en esta época del año. Asimismo, se asocia con la intuición y la creatividad, lo que puede ser un guiño interesante en determinados ámbitos. Luce espectacular en uñas almendradas con un acabado satinado.

El azul marino oscuro está ganando terreno a pasos agigantados. Mientras que el negro puede resultar demasiado clásico, el azul marino aporta la misma elegancia pero con un matiz renovado. Una de sus principales ventajas es que es muy fácil de combinar; desde vestidos en tonos pasteles hasta trajes marrones. Este color transmite autoridad y estabilidad, dos cualidades muy valoradas en el entorno laboral.

Inspirados en la naturaleza, los verdes oscuros y apagados son otra de las apuestas más fuertes de la temporada. El verde musgo o el verde bosque son tonos que evocan calma, por lo que son perfectos para afrontar la vuelta a la rutina tras las vacaciones de verano. A la hora de combinarlos, quedan muy bien con prendas en tonos beige, crema, mostaza o incluso negro.

El acabado cromo metálico ha dejado de ser exclusivo de fiestas y looks noche para convertirse en una tendencia que también puede adaptarse al entorno de oficina. Aporta un toque de vanguardia sin llamar demasiado la atención. Ahora bien, para llevarlo en el entorno laboral, en lugar de pintar todas las uñas, lo mejor es pintar sólo una con cromo. En profesiones creativas, este tipo de acabado puede incluso convertirse en una firma personal.

El clásico rosa nunca pasa de moda, pero este año se ha puesto de moda con un acabado perlado o nacarado, que da un efecto luminoso muy delicado. Es una alternativa sofisticada al nude, y funciona tanto en uñas cortas como largas. Este color proyecta pulcritud y frescura.

Finalmente, el ombré no es un color en sí, sino una técnica que crea un degradado de un tono a otro. Para la oficina, la versión más recomendable es la minimalista, con transiciones suaves dentro de la misma gama de colores. Es una forma creativa de destacar sin necesidad de recurrir a colores llamativos.

Estos ocho colores representan lo mejor de las tendencias para el otoño. Cada uno tiene su propia identidad y transmite un determinado mensaje, lo que permite adaptar el color de las uñas al entorno laboral. Por ejemplo, los tonos neutros cálidos destacan por su versatilidad y formalidad. Por su parte, colores como el verde musgo ofrecen un toque de creatividad y sofisticación. El azul marino, aporta autoridad y seguridad, mientras que los tonos metálicos introducen un toque de modernidad.

Más allá de la elección del color, el uso de esmaltes de larga duración, la hidratación constante de cutículas y manos, así como la aplicación de top coats protectores, son esenciales para que la manicura luzca impecable durante toda la jornada laboral.