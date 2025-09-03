A qué hora es el Alcaraz – Djokovic: dónde ver por TV en directo y online gratis la semifinal del US Open 2025

Carlos Alcaraz y Novak Djokovic protagonizarán un auténtico partidazo en las semifinales del US Open 2025, por lo que los afortunados que puedan asistir a la Arthur Ashe disfrutarán de un duelo entre dos de los mejores tenistas. Ambos pelearán por un billete para la gran final de este Grand Slam, por lo que el espectáculo estará asegurado. Te contamos la fecha, horario y canal de televisión para ver en directo el choque entre el murciano y el serbio.

Cuándo se juega el Alcaraz vs Djokovic en el US Open 2025

Carlos Alcaraz continúa imparable en este US Open 2025 y ya está en las semifinales, donde protagonizará un auténtico partidazo contra Novak Djokovic. Su debut en este cuarto y último Grand Slam del año fue ante Reilly Opelka, al que ganó por 6-4, 7-5 y 6-4. En la segunda ronda su víctima fue Mattia Bellucci, al que superó con un contundente 6-1, 6-0 y 6-3. El italiano Luciano Darderi tampoco fue capaz de poner oposición ante el murciano y sucumbió con un fácil 6-2, 6-4 y 6-0, mientras en los octavos de final Arthur Rinderknech tampoco pudo con el de El Palmar. Carlitos venció al francés por 7-6, 6-3 y 6-4, mientras que en los cuartos de final superó a Jiri Lehecka por 6-4, 6-2 y 6-4, manteniendo su racha de no ceder ni un solo set.

El tenista español ya se ha plantado en las semifinales de este Grand Slam que ya consiguió ganar en 2022. De hecho, el primer gran torneo que conquistó Carlos Alcaraz fue el US Open, por lo que ahora, después de dos Wimbledon y otros dos Roland Garros, quiere su par en Flushing Meadows. El murciano sólo lo ha ganado en una ocasión, al igual que Manolo Santana y Manuel Orantes, mientras que Rafa Nadal se ha coronado en cuatro ocasiones.

La ATP programó este apasionante partido Carlos Alcaraz – Djokovic que corresponde a las semifinales del US Open 2025 para este viernes 5 de septiembre. Todavía no se ha anunciado el orden de juego, pero se espera que sea la primera de las dos semifinales que se van a disputar en la pista central Arthur Ashe de Flushing Meadows.

Horario del próximo partido de Carlos Alcaraz en el US Open 2025

Este año 2025 no comenzó de la mejor manera para Carlos Alcaraz, ya que fue eliminado en cuartos de final del Open de Australia ante Novak Djokovic. También cayó en las semifinales de Indian Wells y en su debut en Miami, además de perder las finales del Trofeo Conde de Godó y Wimbledon. Estos pinchazos los contrarresta habiendo ganado en Róterdam, en Queen’s, los Masters 1000 de Roma, Montecarlo y Cincinnati, pero el más importante hasta el momento ha sido el de Roland Garros.

Este apasionante Carlos Alcaraz – Djokovic de semifinales del US Open 2025 se jugará este viernes 5 de septiembre. Estos dos tenistas se han visto las caras en ocho ocasiones y el serbio ha ganado cinco de ellas. Las dos últimas en el Open de Australia y en la final de los Juegos Olímpicos de París cayeron del lado de Nole, mientras que en el balance del murciano destacan los triunfos en las dos finales de Wimbledon, en 2023 y 2024.

Dónde ver el partido de Carlos Alcaraz por TV y online en vivo

Movistar+ fue el medio de comunicación que adquirió los derechos para emitir en nuestro país en exclusiva los diferentes partidos que se estén jugando en Flushing Meadows, en este cuarto Grand Slam del año. Este Carlos Alcaraz – Djokovic de las semifinales del US Open 2025 se podrá ver por televisión en directo a través de los canales de Movistar+ Plus, Vamos y Movistar Deportes. Los dos primeros vienen incluidos en el paquete básico de esta plataforma, mientras que el tercero formaría parte de un paquete de pago que funciona bajo suscripción en este operador.

Además, todos aquellos aficionados a este deporte y seguidores fieles del tenista murciano también podrán ver en directo en streaming y en vivo online el Carlos Alcaraz – Djokovic de las semifinales del US Open 2025 a través de la aplicación de Movistar+. Esta app se puede descargar en dispositivos como teléfonos móviles, tablets y smarts TVs, pero también tiene accesible su página web para ordenadores. En este torneo la plataforma Tennis TV no estará activa, ya que tienen los derechos de todos los torneos de la ATP, menos de los Grand Slam.

Por otro lado, en la web de OKDIARIO encontrarás la mejor información sobre todo lo que suceda diariamente en este Grand Slam que se está celebrando en Flushing Meadows.

Dónde escuchar por radio el partido Carlos Alcaraz – Djokovic del US Open 2025

Todos los aficionados que están siguiendo el cuarto Grand Slam que se celebra en Nueva York y no puedan ver en directo por televisión o en streaming y en vivo online este Carlos Alcaraz – Djokovic de semifinales del US Open 2025 podrán escucharlo por la radio. Emisoras como Cope, Radio Marca, la Ser, Onda Cero o RNE conectarán con la Arthur Ashe de Flushing Meadows para contar todo lo que suceda en el choque del murciano.