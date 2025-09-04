Parece Columbia pero es de Lidl: la chaqueta térmica para ir a la montaña que va a arrasar este otoño

Cuando llega el otoño y el frío empieza a hacerse notar, todos buscamos una chaqueta que nos abrigue bien, que sea cómoda y que además tenga un diseño atractivo. Hasta ahora, eso solía significar gastarse bastante dinero en marcas especializadas como Columbia, The North Face o similares. Sin embargo, Lidl vuelve a sorprender con un lanzamiento que promete ser un auténtico bombazo, su chaqueta térmica híbrida para hombre, una prenda que parece sacada de una tienda de montaña de gama alta pero que en realidad puedes encontrar en el supermercado a un precio imbatible de 19,99 euros.

Lo primero que llama la atención de esta chaqueta es su aspecto. Tiene un diseño moderno y deportivo, con líneas que recuerdan mucho a las de las firmas técnicas más conocidas. Pero no solo se queda en lo estético, sino que está confeccionada con un tejido exterior que repele el agua gracias al acabado BIONIC-FINISH® ECO, una tecnología respetuosa con el medio ambiente que no utiliza químicos dañinos y que además protege de la humedad ligera. Por dentro, incorpora un forro polar suave que aporta calor y, al mismo tiempo, permite transpirar para que no acumules sudor si la usas durante una caminata o una excursión. En pocas palabras, cumple con lo que uno le pediría a una buena chaqueta de montaña.

Chaqueta térmica barata de Lidl

Otro punto a su favor es la cantidad de detalles prácticos que incluye. Viene con cuello alto para cortar el viento, cremallera completa con protector de barbilla, bolsillos con cierre (incluido uno en el pecho para llevar lo más importante a mano) y hasta puños con abertura para el pulgar, que ayudan a mantener el calor y evitan que las mangas se suban. Además, la parte trasera es un poco más larga, lo que añade protección extra en los días fríos. Todo esto, unido a unos acabados muy cuidados, hace que muchos piensen que perfectamente podría costar tres o cuatro veces más en cualquier tienda de deportes.

El tema de la sostenibilidad también está presente, algo que cada vez valoran más los consumidores. La chaqueta está fabricada con hasta un 96% de poliéster reciclado, usa cremalleras YKK de materiales reciclados y cuenta con certificación GRS, lo que garantiza que realmente se trata de un producto con un menor impacto ambiental. Es decir, Lidl no solo ofrece un precio bajo, sino que también se suma a la tendencia de producir de manera más responsable.

Si hablamos de precio, ahí es donde la prenda da el golpe definitivo. Mientras que una chaqueta similar de Columbia o The North Face puede costar fácilmente entre 80 y 150 euros, Lidl la vende por menos de 20. Varios expertos ya la han señalado como una de las gangas del año, y no es para menos. Una prenda técnica, versátil y con buenos acabados por ese dinero es difícil de encontrar, lo que hace que muchos clientes no se lo piensen dos veces antes de llevársela.

Lo mejor es que no solo sirve para la montaña. Gracias a su estilo sobrio y moderno, disponible en colores como azul marino o negro, también queda perfecta para el día a día en la ciudad. Es ligera, práctica y fácil de combinar, así que funciona igual de bien para ir a trabajar, para dar un paseo o para una escapada de fin de semana a la naturaleza. Eso es precisamente lo que hace que se haya convertido en un imprescindible de este otoño, además de su precio.