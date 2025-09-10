iPhone 17 Air: el dispositivo que lo tiene todo para triunfar

El iPhone 17 Air se ha convertido en uno de los modelos más buscados tras su presentación oficial. Su mezcla de diseño ultrafino, potencia y cámara de altas prestaciones lo perfila como una de las grandes apuestas de Apple para este año. Eso sí, habrá que esperar a que lleguen las primeras unidades a las manos de los usuarios y a los medios para comprobar de primera mano si todo lo que promete en papel se refleja en la experiencia real.

Así es el iPhone 17 Air

Característica Detalle Pantalla Super Retina XDR de 6,5” con ProMotion hasta 120 Hz y 3.000 nits de brillo Grosor y peso 5,6 mm y 165 g Procesador A19 Pro con Apple Intelligence Cámara principal 48 mpx Fusion con teleobjetivo x2 Cámara frontal 18 mpx con Center Stage y Captura Dual Batería Hasta 27 h de vídeo, 40 h con batería MagSafe Conectividad 5G C1X, Wi-Fi 7, Bluetooth 6, banda ultraancha 2, eSIM dual Resistencia Ceramic Shield 2 delante y detrás, IP68 Precio en España Desde 1.219 € (256 GB)

Diseño ultrafino con espíritu de gama alta

Este iPhone 17 Air apuesta por una estructura de titanio, el nuevo Ceramic Shield 2 delante y Ceramic Shield detrás, tres veces más resistente a los arañazos respecto a la generación previa, y un acabado en colores muy limpio. No es solo bonito, también transmite solidez pese a su finura y mantiene certificación IP68 para agua y polvo. Si a eso sumas el “Control de Cámara” dedicado y el Botón Acción personalizable, se nota que Apple ha pensado en la experiencia real de uso, desde sacar una foto al vuelo hasta lanzar un modo concreto con un toque.

La pantalla es otro de sus argumentos. Hablamos de un panel Super Retina XDR de 6,5 pulgadas con ProMotion hasta 120 Hz y picos de brillo de 3.000 nits en exteriores. Poniéndolo claro, fluidez para desplazarte por apps y leer, margen para disfrutar de vídeos en HDR y una visibilidad en calle que marca diferencias cuando el sol aprieta. Para quienes ven series, editan fotos en el móvil o juegan de forma ocasional, es un salto muy agradecido.

Cámaras que simplifican y rinden

Este modelo apuesta por una cámara principal Fusion de 48 mpx que trabaja a 24 mpx por defecto para equilibrar detalle y peso del archivo, con opción de disparar a 48 mpx cuando buscas el máximo detalle. Integra además un teleobjetivo x2 de calidad óptica, ideal para retratos o recortes sin perder nitidez. Delante, la nueva frontal de 18 mpx con Center Stage permite selfies de grupo más naturales, vídeo con Captura Dual y encuadre flexible para redes. Es justo lo que piden quienes buscan un móvil versátil para fotografía sin complicaciones.

Rendimiento y autonomía para todo el día

El iPhone 17 Air incorpora el chip A19 Pro, que ofrece potencia para apps creativas, juegos exigentes y, sobre todo, para Apple Intelligence, que ya forma parte del sistema y suma funciones útiles como las herramientas de edición inteligente. A nivel de batería, Apple puede ofrecer hasta 27 horas de reproducción de vídeo, con la posibilidad de estirarse hasta 40 horas si se acopla la batería MagSafe pensada para este modelo. En términos prácticos, significa salir de casa sin ansiedad por el cargador y tener plan B si la jornada se alarga.

Conectividad de nueva generación

El iPhone 17 Air llega preparado para el presente y los próximos años, Wi-Fi 7, Bluetooth 6, segunda generación de banda ultraancha, soporte Thread para hogar conectado y un módem C1X con 5G rápido. Otra decisión clave es que funciona solo con eSIM, más segura y práctica, con dual eSIM activa y capacidad para varias líneas. Si viajas o cambias de operador con frecuencia, lo agradecerás.

Precio y disponibilidad en España

En España parte de 1.219 euros para la versión de 256 GB, con opciones de 512 GB y 1 TB. Apple abre las reservas este viernes 12 de septiembre a las 14:00, con disponibilidad el 19 de septiembre. Con ese precio, su diseño ultrafino y una configuración que cubre a la mayoría de usuarios, se entiende el interés, el iPhone 17 Air no viene a rellenar la gama, viene a ser el iPhone que muchísima gente quiere comprar este año.