Ricart da una nueva versión del crimen de Alcàsser: apunta a los hermanos Anglés como autores materiales

A más de 30 años del asesinato de las tres adolescentes de Alcàsser, Miriam, Toñi y Desirée, el caso vuelve a generar atención mediática tras una entrevista publicada este lunes de Miguel Ricart, único condenado en el caso, en la que señala a los hermanos Anglés como «principales responsables y autores materiales» del crimen. Además, Ricart asegura que él actuó bajo «amenaza y miedo».

Según explica Ricart, la noche del crimen (13 de noviembre de 1992) fue invitado a participar en un encuentro en la casa de la madre de Antonio Anglés. En sus declaraciones, asegura que creía que se trataba de un «asunto relacionado con drogas» y que no era consciente de que se iba a cometer un crimen. Afirma además que siempre estuvo «intimidado» por Antonio Anglés, al que describe como el autor material de los asesinatos junto con su hermano Mauricio.

Ricart sostiene que vio a las chicas cerca de una gasolinera en Picasent (Valencia), y que subieron «voluntariamente» al vehículo, pensando que iban a ir a una discoteca. Según su relato, también habría un tercer individuo en ese momento, apodado «El Nano», que también está implicado en los hechos, según este nuevo relato.

La nueva versión de Ricart

Tal y como ha contado Miguel Ricart durante su entrevista en el canal de YouTube, El rincón del Disidente, Antonio Anglés «disparó y mató» a dos de las adolescentes, mientras que Mauricio Anglés asesinó a la tercera. De igual manera, Miguel niega haber visto «cámaras o grabaciones del crimen» y subraya que él no tuvo un «papel activo» en las muertes, asegurando que actuó «bajo coacción» después de que las adolescentes fueran abusadas, debido a que Antonio temía que las chicas «les delataran».

El ex condenado también afirma que esta versión está «libre de presiones» que, según él, recibió en el pasado, y que por eso se siente ahora capaz de contar su versión completa de lo sucedido. «Ahora soy un hombre libre y he tomado la decisión de hablar porque estoy muy cansado y, sobre todo, porque quiero que esto se aclare», dice en la entrevista.

En esta nueva historia, el lugar donde se llevó a cabo el atroz crimen fue en un antiguo almacén de pólvora cerca de Catadau, no en la caseta de La Romana, como estipula en la versión oficial. Ricart también cuenta que fue junto a Mauricio Anglés por bocadillos a un bar antes de llevar a cabo el asesinato y, cuando volvieron de hacer aquel recado, presenciaron la violación a las tres adolescentes en la que acabaron participando porque Antonio Anglés los amenazó «con una pistola». Ricart ha subrayado como, junto a los hermanos Anglés, también estaban presentes otros tres hombres mayores cuyas identidades no han sido desveladas.

Miguel Ricart fue detenido en enero de 1993, poco después de que se esclarecieran los asesinatos de las tres adolescentes ocurridos en noviembre de 1992. Su detención permitió a las autoridades reconstruir los hechos y llevar a juicio a los responsables, mientras que Antonio Anglés logró huir y permanece como fugitivo.