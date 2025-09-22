A prisión un hombre por disparar con una escopeta de perdigones a otro en Manacor tras discutir por drogas

Un hombre de origen español ha ingresado en prisión por disparar a otro con una escopeta de perdigones tras una pelea por un tema de drogas en el municipio de Manacor, en Mallorca.

Los hechos ocurrieron durante la madrugada del pasado martes, cuando un hombre y la víctima quedaron para comprar droga. Una vez se hicieron con las sustancias estupefacientes, apareció el agresor y les propuso a ambos utilizar sus útiles para consumir la sustancia estupefaciente a cambio de recibir una parte.

La petición fue aceptada, por lo que fueron al coche del agresor, que estaba estacionado frente al domicilio de sus propietario, para consumir. Ya en el interior del vehículo, se inició una discusión entre el presunto autor de los hechos y la víctima, quienes empezaron a propinarse puñetazos.

En ese instante, apareció un familiar del agresor para separarles y amenazó a la víctima y a su acompañante al asegurarles que «o se iban» o los iba a «matar».

El acompañante del herido huyó del lugar de los hechos. Segundos más tarde, éste mismo individuo escuchó un disparo y vio cómo la víctima se dirigía hacia él con una herida de perdigones en el torso. Fue entonces cuando llamó a la Policía Nacional.

Los agentes localizaron al presunto autor de los hechos, que reconoció que se había peleado con la víctima y que le había disparado con una escopeta de perdigones. Además, el agresor presentaba golpes por los puñetazos que intercambió con la víctima.

Los sanitarios trasladaron a la víctima a un centro hospitalario para atenderle. Finalmente tuvo que ser operado para la extracción del proyectil y para curarle las lesiones ocasionadas. Además, se le tuvieron que colocar 20 grapas para cerrar la herida.

Por ello, el hombre de origen español fue detenido por ser el presunto autor de un delito de lesiones. Además, un familiar que estaba en el domicilio entregó voluntariamente el arma a los policías nacionales. Tras pasar a disposición judicial, se decretó que el detenido ingresase a prisión provisional.