Cruzar la frontera con medio millón de euros sin declarar y esperar que una excusa artística te salve de la cárcel es, cuanto menos, arriesgado. Un hombre de 32 años y nacionalidad húngara ha sido condenado a tres años de prisión tras ser interceptado por agentes de aduanas en el peaje de Capitou (Francia). El sospechoso, que viajaba desde Tarragona con destino a Niza, ocultaba 500.000 euros envueltos en celofán bajo el asiento de su vehículo. A pesar de que intentó justificar el botín asegurando que procedía de la venta de un cuadro de Claude Monet, el rastro de cocaína hallado en los billetes y la falta de pruebas han sellado su destino judicial.

Una «obra de arte» que nadie ha visto

Durante el juicio en el tribunal de Draguignan, el acusado, empleado de una empresa de inversión en oro en Budapest, se presentó con sus mejores galas para defender una versión que los agentes calificaron de «surrealista». Afirmó que el dinero era el pago por un cuadro del impresionista Claude Monet que había vendido en nombre de su superior.

Sin embargo, la fiscalía fue tajante: el valor de cualquier obra original de Monet supera con creces el medio millón de euros y, lo más importante, el supuesto cuadro sigue en posesión de su dueño real. Ante la evidencia, el detenido cambió su discurso para presentarse como un simple «engranaje de la máquina» que solo seguía órdenes y que creía estar realizando un transporte totalmente legal.

Billetes con sorpresa: positivo en cocaína

Lo que terminó de hundir la defensa del ciudadano húngaro no fue solo la inverosímil historia del cuadro de Monet, sino el análisis científico del dinero confiscado. Los agentes de aduanas no solo encontraron las tres bolsas con efectivo a los pies del asiento, sino que detectaron:

Trazas de cocaína : los billetes presentaban restos de droga en una «proporción significativa».

: los billetes presentaban restos de droga en una «proporción significativa». Contaminación ambiental : el área donde estaba escondido el dinero también dio positivo, vinculando el efectivo directamente con el tráfico de estupefacientes.

: el área donde estaba escondido el dinero también dio positivo, vinculando el efectivo directamente con el tráfico de estupefacientes. Falsedad documental: el hombre negó tener nada que declarar cuando fue parado en el control, ocultando activamente la fortuna que transportaba.

Tres años de cárcel y prohibición de entrada en el país

La sentencia no se ha hecho esperar. El tribunal le ha declarado culpable de blanqueo de capitales, fraude aduanero y transferencias de efectivo no declaradas. Además de los tres años de privación de libertad, el condenado deberá afrontar:

Multas millonarias: dos sanciones aduaneras que suman un total de 700.000 euros. Expulsión: se le ha prohibido la entrada en territorio francés durante los próximos cinco años. Decomiso: el medio millón de euros ha sido confiscado íntegramente por el Estado.

Este caso vuelve a poner de manifiesto los estrictos controles en las rutas que conectan España con el resto de Europa, donde las coartadas creativas rara vez funcionan frente a los perros antidroga y los escáneres de aduanas.