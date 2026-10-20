La alerta de los meteorologos sobre el futuro de España: «El verano en España se comerá a la primavera y al otoño»

Según los meteorólogos, tras un estudio intenso de la tendencia climatológica en España, el verano durará dos meses más, marcando 60 o 61 días adicionales de calor intenso, debido al cambio climático. La primavera y el otoño, que actualmente son ya prácticamente inexistentes, disminuirán a unas pocas semanas, provocando un paso mucho más notorio entre el frío y el calor.

«Ya no hace el frío en invierno como hacía antes» o «el verano antes empezaba a finales de junio y a mediados de agosto ya se llevaba una rebequita» son algunos de los mantras que no se cansan de decir nuestros mayores. Estas alteraciones en la temperatura afectarán directamente a la agricultura y biodiversidad, además de acrecentar las sequías y el riesgo de incendios en el campo.

Algunos de los sectores clave en nuestro país, como el turismo y la sanidad, deberán adaptarse a esta nueva realidad ante el incremento de la exposición a olas de calor extremas.

El aviso de los expertos

Gracias al cambio climático, el calendario estacional se está viendo notablemente alterado y los profesionales avisan que, en un plazo próximo de 20 años, el verano se extenderá hasta llegar a los cinco meses de duración. Lo peor no es el hecho en sí, sino que la sensación de que aún queda mucho tiempo es errónea, ya que dos décadas se esfuman en un abrir y cerrar de ojos, sumado a la tendencia de que los efectos se están acelerando de forma notoria.

Los meteorólogos afirman que las temperaturas estivales empezarán mucho antes y se irán más tarde, modificando el clima peninsular y balear en uno mucho más árido y cálido en toda la península, además de en el conjunto de la tierra.

Esta alarmante expansión del verano tendrá como víctima la transición climática, provocando la virtual desaparición de la primavera y el otoño. Ambas estaciones, caracterizadas históricamente por temperaturas moderadas y lluvias frecuentes, quedarán limitadas a breves periodos de tan solo unas pocas semanas.

¿Significa esto el fin de la primavera y el otoño?

El paso del frío gélido al calor asfixiante se hará de manera más brusca, reduciendo los meses de calma que facilitaban que los ecosistemas tuvieran un alto al fuego tras unos meses de excesivo calor, sobre todo en los últimos tiempos.

Las consecuencias de este cambio brutal tendrán un impacto sin precedentes en la agricultura, las cuencas hidrográficas y la biodiversidad. Los ciclos naturales de las plantas y los animales también se verán sustancialmente alterados, con floraciones precoces y modificaciones en las rutas migratorias.

Y, claro está, la prórroga del calor exagerado durante más meses agudizará las sequías, disminuirá el nivel del agua en los embalses, presas y pantanos y elevará exponencialmente el riesgo de incendios forestales, que serán aún más complicados de controlar y considerablemente más destructivos.

Todavía quedan una cantidad considerable de años hasta que nos enfrentemos a tal desastre natural, pero este último verano puede haber sido un preámbulo del devenir reciente, con más días de calor extremo y temperaturas nunca antes vistas en España.