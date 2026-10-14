La AEMET prevé más calor del habitual en España: octubre mantiene temperaturas propias del verano

El otoño avanza en el calendario, pero las temperaturas siguen recordando al verano en buena parte de España. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé que el ambiente cálido para la época continúe durante los próximos días, con máximas por encima de los valores habituales de octubre y pocas precipitaciones. La estabilidad atmosférica dominará gran parte del territorio, aunque algunas zonas del sureste peninsular y los archipiélagos podrían registrar más nubes e incluso chubascos.

El anticiclón mantiene la estabilidad

Las altas presiones seguirán condicionando el tiempo en España, favoreciendo cielos poco nubosos y una escasa probabilidad de precipitaciones en numerosas regiones. Según la previsión semanal de la AEMET, esta situación de estabilidad se prolongará durante buena parte de la semana, con temperaturas superiores a las habituales para mediados de octubre. El panorama será especialmente favorable para las actividades al aire libre en las zonas donde predomine el sol.

No obstante, el tiempo no será idéntico en todo el país. En el extremo sureste peninsular podrían aparecer chubascos aislados, mientras que en puntos del litoral mediterráneo y Baleares la nubosidad podrá ser más abundante. La evolución dependerá de las condiciones locales, por lo que conviene consultar las actualizaciones oficiales si se prevén desplazamientos o actividades en el exterior.

Temperaturas más propias del verano

El calor continuará siendo uno de los elementos más llamativos de este episodio meteorológico. La AEMET contempla valores superiores a los normales para estas fechas en buena parte de España, una situación que prolonga la sensación de que el otoño todavía no ha terminado de instalarse. En Madrid, las previsiones apuntan a máximas cercanas a los 27 grados, con cielos poco nubosos y escasas opciones de lluvia.

¿En qué zonas puede llover?

Las precipitaciones quedarán restringidas principalmente a puntos concretos. El sureste peninsular mantiene cierta posibilidad de chubascos aislados, mientras que Baleares, Canarias y algunas áreas del litoral mediterráneo podrían presentar intervalos nubosos. En buena parte del resto de la península, la estabilidad reducirá las posibilidades de lluvia.

En Canarias, las condiciones pueden variar entre islas y zonas de relieve, por lo que es recomendable revisar la predicción local. También conviene consultar los avisos de la AEMET, ya que las previsiones pueden actualizarse a medida que se acerque la fecha.