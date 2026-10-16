El mes más cálido desde que hay registros: septiembre bate récords con 3,4 grados por encima de lo normal

Septiembre de 2026 ha sido el más cálido de toda la serie histórica en España. La temperatura media en la España peninsular alcanzó los 22,5 °C, una anomalía de +3,4 °C respecto al promedio del periodo de referencia 1991-2020.

Así lo recoge el balance climático publicado este viernes por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. El mes fue además muy seco, el tercero con menos precipitaciones del siglo XXI.

El dato supera en 0,7 °C al anterior septiembre más cálido desde que comenzó la serie en 1961, el de 1987. Por primera vez, un mes de septiembre registró una temperatura media superior al promedio normal del verano, que es de 22,1 °C en el periodo 1991-2020.

Calor extremo en todo el país

El carácter extremadamente cálido se extendió por prácticamente toda España, aunque en zonas del noroeste peninsular predominó el carácter muy cálido. Baleares registró una media de 24,5 °C (+2,2 °C) y Canarias de 24,4 °C (+2,6 °C), ambas también extremadamente cálidas.

Entre los días 2 y 7 se produjo una ola de calor en la península y Baleares. Después hubo otros dos episodios cálidos, caracterizados por las elevadas temperaturas diurnas, que no alcanzaron la consideración de ola de calor.

En Canarias se registraron tres olas de calor, todas de corta duración: del 7 al 9, del 14 al 16 y del 24 al 27. El día 15 se alcanzó la temperatura media más alta del mes, con una anomalía de aproximadamente +6,5 °C.

Récords de máximas y mínimas

Las temperaturas máximas más altas se registraron el día 3, con 44,4 °C en Morón de la Frontera, 44,0 °C en Sevilla/Aeropuerto y 43,5 °C en Córdoba/Aeropuerto. El día 4 se alcanzaron 42,0 °C en Granada/Aeropuerto.

En 17 estaciones principales, la temperatura máxima registrada durante septiembre fue la más alta de sus respectivas series. En otras 18, la temperatura mínima fue la más alta desde el comienzo de sus registros.

Los valores mínimos más bajos del mes fueron los 2,2 °C de Molina de Aragón y los 3,9 °C del Puerto de Navacerrada, ambos el día 10. También destacaron los 4,9 °C de Teruel, el día 11, y los 5,4 °C de Valladolid/Aeropuerto, el día 10.

Un mes muy seco

En cuanto a precipitaciones, septiembre tuvo un carácter muy seco. Se acumularon sobre la España peninsular 15,9 mm, el 36% del valor normal del mes en el periodo de referencia 1991-2020.

Fue el séptimo septiembre más seco de la serie desde 1961 y el tercero del siglo XXI. Baleares acumuló 46,9 mm (70% de lo normal), con carácter seco, y Canarias 4,3 mm (69%), dentro de la normalidad.

Aun así, hubo algunos episodios de lluvias intensas. El día 16 se acumularon 71,9 mm en Valencia/Aeropuerto y, el día 29, 67,4 mm en Barcelona/Aeropuerto y 53,3 mm en Gerona/Aeropuerto.

Por precipitación acumulada en el mes, destacaron Barcelona/Aeropuerto, con 158,9 mm, Valencia/Aeropuerto, con 107,8 mm, y Palma de Mallorca/Aeropuerto, con 92,8 mm. Pese a estas lluvias puntuales, septiembre cerró como un mes muy seco en el conjunto de la península.