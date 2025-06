Fact checked

Con más de dos millones de seguidores bajo el nombre de @fisioteduca, Toni Pérez se ha convertido en el fisioterapeuta de referencia en redes sociales gracias a su manera cercana, clara y directa de explicar cómo funciona nuestro cuerpo y cómo cuidarlo. Ahora, da el salto al papel con un libro titulado ‘No te lesiones más’ (Libros Cúpula) que promete convertirse en el manual de cabecera para quienes quieren moverse mejor, prevenir lesiones y sentirse bien en su día a día.

En esta entrevista con OKSalud, Toni Pérez comparte las claves de su método, reflexiona sobre los errores más comunes que cometemos con nuestro cuerpo y ofrece consejos prácticos para aprender a escuchar nuestras señales de alerta antes de que aparezca el dolor. Porque, como él mismo recuerda, “tu cuerpo es el único lugar en el que vas a vivir toda tu vida”.

PREGUNTA.- ¿Qué le llevó a escribir esta guía práctica sobre el cuerpo humano y cómo decidió estructurarla por zonas del cuerpo?

RESPUESTA.- La idea surgió de algo que siempre me ha apasionado: entender cómo todo en el cuerpo humano está conectado. No tiene sentido empezar a tratar el hombro y luego pasar a la rodilla de forma aislada, porque cada parte influye en otra. Por eso decidí estructurar el libro como una ruta, como un viaje narrativo. Empezamos en el hombro, seguimos por el brazo y luego nos movemos por el resto del cuerpo. Es como montarte en una nave y recorrer tus vasos sanguíneos, viendo cada estructura desde dentro. Quería que fuera una guía con sentido, conectada, y que explicara a través de las lesiones todo lo que necesitamos saber.

P.- Tiene una comunidad de más de dos millones de personas en redes. ¿Qué papel ha jugado esa interacción en la elaboración del contenido del libro?

R.- Mi comunidad ha sido fundamental, incluso aunque por contrato no podía hablar del libro hasta que estuviera confirmado. Sus dudas y comentarios me han ayudado a encontrarme a mí mismo y a definir el tono del libro. Me han enseñado que lo más importante es hacer accesible la información, sencilla y directa. Mi objetivo no es que el mayor experto aprenda más, sino que cualquier persona, aunque no tenga conocimientos previos, pueda entender mejor su cuerpo.

P.- En su experiencia clínica y divulgativa, ¿cuáles son los errores más comunes que cometemos en el día a día y que acaban provocando lesiones?

R.- Uno de los grandes errores es dejarse llevar por contenidos virales en redes que no tienen base científica. Muchos divulgadores priorizan el impacto sobre la veracidad, y eso puede desinformar gravemente. He visto personas llegar a consulta con ideas equivocadas sobre su cuerpo por haber escuchado a alguien sin rigor. Además, asumimos que ciertas molestias son normales y convivimos con ellas sin buscar ayuda. Eso también es un error importante.

P.- Señala en el libro que «tu cuerpo es el único lugar en el que vas a vivir toda tu vida». ¿Cree que todavía falta conciencia sobre esto en la sociedad?

R.- Totalmente. Todos captamos el mensaje, pero pocos lo entendemos de verdad. Vivimos como si fuéramos invulnerables, especialmente los jóvenes. Pero el cuerpo es lo único que tenemos realmente para vivir. Cuidarlo no significa obsesionarse, sino adoptar hábitos que nos aporten calidad de vida. Todavía hay una especie de blanqueamiento de cosas como el tabaco o ciertos estilos de vida poco saludables que nos alejan de esa conciencia.

P.- Qué señales de alerta físicas no deberíamos ignorar nunca, aunque parezcan pequeñas molestias?

R.- La primera es el dolor persistente. Es la gran señal de que algo no va bien. El dolor no es malo, es una alarma que nos protege. Si dura más de una o dos semanas, hay que consultar. También hay que estar atentos a la pérdida súbita de capacidades: fuerza, coordinación, estabilidad… Si algo cambia repentinamente, no es normal. Otro signo claro es el dolor que aparece siempre en el mismo movimiento o situación: eso suele esconder una lesión repetitiva.

P.- Muchos de sus lectores no son deportistas ni pacientes habituales de fisioterapia. ¿Qué pueden encontrar en tu libro que les ayude en su rutina diaria?

R.- El libro está pensado precisamente para ellos. Es como un libro de cocina, pero del cuerpo humano. Lo abres cuando tienes una molestia o una duda, y encuentras respuestas. No hay tecnicismos. Incido mucho en el sedentarismo, en los problemas de espalda típicos de oficina: lumbalgia, cervicalgia… Hay explicaciones claras y rutinas fáciles, como las pausas activas, que cualquiera puede incorporar a su día a día para mejorar su calidad de vida.

P.- Ha creado también el programa «Conoce tu cuerpo». ¿En qué se diferencia de tu libro y a quién va dirigido?

R.- El programa es una serie de vídeos educativos centrados en articulaciones específicas, como el hombro o la rodilla. Son más de 40-50 vídeos por articulación, con explicaciones anatómicas, causas de lesión, prevención, etc. Es una versión más ampliada y audiovisual. Aunque está orientado tanto a personas lesionadas como a quienes simplemente quieren aprender, el libro es más introductorio y perfecto como primer contacto.

P.- Después del éxito en redes y ahora con el libro, ¿cuál es tu próximo objetivo como divulgador y fisioterapeuta?

R.- Tengo muchos proyectos en mente. Me gustaría dar el salto a la televisión o la radio con un programa educativo sobre el cuerpo humano, al estilo de ‘Érase una vez…’ He seguido viendo esos capítulos de mayor, porque eran una joya. También quiero terminar la gira del libro, que empieza en Sevilla, y seguir creciendo como divulgador. Quiero causar impacto, no solo entretener. Por eso ahora he parado mi actividad clínica como fisioterapeuta temporalmente hasta septiembre: este momento es crucial para mí y estoy volcado al 100%.