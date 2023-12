Cuidado al hacer deporte: las lesiones deportivas más frecuentes en el gimnasio

Fact checked

Aunque uno de los buenos propósitos de inicio de año nuevo sea hacer deporte, hay que ir con máximo cuidado. Y tener en cuenta las lesiones deportivas más frecuentes en el gimnasio.

Sabemos que el ejercicio ofrece innumerables efectos beneficiosos para la salud y ayuda a prevenir patologías importantes como la obesidad, la diabetes, la hipertensión o las enfermedades cardiovasculares.

Pero sucede que, en numerosas ocasiones, empezar a ir al gimnasio, o retomar los entrenamientos tras mucho tiempo de inactividad, acarrea lesiones agudas, es decir, que se producen de forma repentina, o que puede llegar a ser crónicas.

Las lesiones deportivas más frecuentes en el gimnasio

El Dr. Juan Ruiz Trillo, especialista en Medicina Deportiva de Clínica FEMM, señala que las lesiones deportivas más frecuentes del gimnasio son las del aparato locomotor musculoesquelético, es decir, lesiones musculares, articulares y óseas.

El experto pronuncia que hablamos así de esguinces, tendinitis, lesiones musculares como desgarros o roturas fibrilares, o fracturas traumáticas o fracturas de estrés.

Cómo solemos hacernos tales lesiones

El experto indica que tales lesiones no siempre derivan de la práctica deportiva en sí: existen factores predisponentes, como el material deportivo (calzado o material deportivo inadecuado), la técnica (no utilizar técnicas correctas, sobre entrenamiento, correr sobre superficies duras…), o la toma de algunos medicamentos.

Principales causas

Medline Plus ratifica que entre las causas de las lesiones relacionadas con el ejercicio hay:

Hacer ejercicio antes de que su cuerpo se haya calentado

Repetir el mismo movimiento una y otra vez

No hacer el ejercicio de la forma correcta

No descansar entre ejercicios

Exigir demasiado a su cuerpo o con rapidez

Hacer un ejercicio que es demasiado riguroso para su nivel de estado físico

No utilizar el equipo adecuado

Cómo prevenir lesiones

No es tarea fácil porque pueden producirse en cualquier momento. Pero hay que tener especial cuidado con las nuevas actividades que no estamos acostumbrados a hacer. También calentar antes de hacer ejercicio, beber agua, no hacer más esfuerzo del que debes permitirte y no empezar con un ejercicio si no lo sabes realizar correctamente. Pregunta antes al entrenador.

Qué podemos hacer cuándo tenemos la lesión deportiva

Hay valorar la lesión por parte del médico o especialista para confirmar el diagnóstico y descartar si se requiere tratamiento de urgencia.

A veces se producen lesiones asociadas inadvertidas en el contexto de la lesión, que son más graves que la lesión inicial. Es el caso de las lesiones osteocondrales que ocurren en el contexto de un esguince de tobillo y pueden derivar en una artrosis importante de la articulación.

Tras el diagnosticada, es importante tratar la lesión de forma adecuada. Tanto en el tratamiento como en la reincorporación es muy importante que la persona deportista se apoye en un programa ajustado de rehabilitación.

Cuál es el tratamiento

Es el especialista el que decide qué hacer en base a la lesión y su gravedad. Luego está poder acompañar con un programa adecuado de rehabilitación, tanto el tratamiento como la reincorporación a la actividad física.

Aunque hay lesiones agudas que causan inicialmente impotencia funcional, como puede ser un esguince de tobillo o una fascitis plantar, tratadas de forma adecuada se resuelven completamente sin ningún tipo de limitación funcional.

¿Qué hacemos con aquellas lesiones que no terminan de curarse? Entonces es necesario usar una terapia individualizada, que van a depender no sólo del tipo de lesión sino también de estado tisular de la misma y tiempo de evolución.

Hay de todo, pero algunos de los tratamientos se realizan con viscosuplementación con ácido hialurónico, el lavado de calcificaciones tendinosas, la hidrodilatación en adherencias tendinosas o capsulitis.

En tales casos, el doctor aconseja informarse respecto a la correcta realización de los ejercicios o recurrir a especialistas deportivos al comenzar a realizar ejercicio por primera vez como hemos analizado en el apartado sobre la prevención de las lesiones en el deporte.