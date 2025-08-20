Fact checked

Este artículo de OkSalud ha sido verificado para garantizar la mayor precisión y veracidad posible: se incluyen, en su mayoría, estudios médicos, enlaces a medios acreditados en la temática y se menciona a instituciones académicas de investigación. Todo el contenido de OkSalud está revisado pero, si consideras que es dudoso, inexacto u obsoleto, puedes contactarnos para poder realizar las posibles modificaciones pertinentes.

El doctor Andrés Sánchez, especialista del Servicio de Aparato Digestivo del Hospital Quirónsalud Marbella, ha advertido que las altas temperaturas, los cambios de rutina y los excesos típicos del verano pasan factura al aparato digestivo, aumentando el riesgo de indigestiones e incluso de intoxicaciones alimentarias.

En un comunicado, el especialista señala que los trastornos más habituales en esta época son las digestiones pesadas y los brotes en enfermedades crónicas como colon irritable, enfermedad de Crohn o gastritis. Entre las principales causas menciona el calor, las alteraciones en la conservación de los alimentos, el aumento de comidas fuera de casa y el consumo de productos en mal estado

Sánchez explica que los pacientes con enfermedades digestivas crónicas «no lo tienen fácil en verano», ya que los síntomas pueden empeorar o incluso desencadenar brotes. En caso de viajar al extranjero, aconseja extremar precauciones: evitar agua no embotellada, frutas sin pelar y alimentos callejeros en países con menor control sanitario.

El tipo de comida también influye directamente. El especialista advierte que el alcohol, las comidas copiosas, los fritos o los helados pueden agravar síntomas como acidez, hinchazón o diarrea.

Respecto a la prevención de intoxicaciones, recuerda que es fundamental mantener una buena higiene, refrigerar adecuadamente los alimentos, evitar salsas caseras con huevo crudo y tener especial cuidado con el marisco o el pescado crudo.

Consejos digestivos para el verano

El especialista recomienda mantener horarios regulares, hidratarse correctamente, evitar excesos, extremar la higiene y escuchar las señales del cuerpo. Asimismo, alerta sobre síntomas que requieren atención médica inmediata, como fiebre alta, vómitos persistentes, diarrea con sangre, dolor abdominal intenso o signos de deshidratación.

Alimentos para el verano

Durante el verano, es fundamental optar por alimentos que ayuden a mantener el cuerpo hidratado y aporten nutrientes esenciales. Frutas como sandía, melón, fresas o cítricos no sólo contienen gran cantidad de agua, sino también vitaminas y antioxidantes que refuerzan el sistema inmunitario y protegen la piel del sol. Verduras frescas como pepino, tomate, pimiento o lechuga aportan fibra, minerales y ayudan a regular la digestión, mientras que los lácteos bajos en grasa o yogures naturales contribuyen con calcio y probióticos que favorecen la salud intestinal.

Además, los frutos secos y semillas, en porciones moderadas, proporcionan grasas saludables y proteínas que dan energía sin sobrecargar el organismo. El pescado azul, rico en omega-3, y las legumbres ligeras, como garbanzos o lentejas cocinadas en ensalada, ayudan a mantener un corazón saludable y aportan sensación de saciedad. Beber suficiente agua, infusiones frías o caldos ligeros complementa la alimentación y ayuda a combatir el calor, evitando la deshidratación y favoreciendo el bienestar durante los meses de verano.