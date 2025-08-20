Fact checked

La Agencia Europea de Medicamentos (EMA, por sus siglas en inglés) ha emitido una advertencia sobre los conocidos medicamentos para adelgazar Ozempic y Wegovy, ambos basados en el principio activo semaglutida. Según la agencia, estos fármacos ahora deberán incluir entre sus posibles efectos secundarios la pérdida súbita de visión, una complicación grave que hasta ahora no figuraba de manera destacada en la información al paciente.

Ozempic y Wegovy se han popularizado en los últimos años como tratamientos efectivos para controlar la obesidad y la diabetes tipo 2, así como para reducir el apetito y favorecer la pérdida de peso. Sin embargo, la EMA ha revisado recientes informes clínicos y ha concluido que existe un riesgo real de afectación ocular, que puede manifestarse de forma rápida y severa. La pérdida de visión, según el organismo, podría ser parcial o total y requiere atención médica inmediata.

Los expertos advierten que, aunque este efecto adverso es poco frecuente, los pacientes que utilicen semaglutida deben estar alerta a síntomas como visión borrosa repentina, sombras, destellos de luz o pérdida de la agudeza visual. La recomendación es que, ante cualquier cambio súbito en la visión, se suspenda el tratamiento temporalmente y se consulte a un especialista oftalmológico lo antes posible.

Además, la EMA subraya que algunas personas con factores de riesgo previos —como antecedentes de retinopatía diabética, hipertensión o problemas renales— podrían estar más expuestas a sufrir este efecto. Por ello, se aconseja una evaluación oftalmológica antes y durante el tratamiento en estos pacientes, así como un seguimiento continuo para detectar cualquier señal de alerta.

Indicaciones médicas

El organismo europeo recalca que la semaglutida sigue siendo un medicamento eficaz y seguro para la mayoría de los usuarios, siempre que se respeten las dosis y las indicaciones médicas. No obstante, la incorporación de la pérdida de visión como efecto secundario obliga a médicos y pacientes a ser especialmente vigilantes y a reportar cualquier incidente a las autoridades sanitarias.

Los fabricantes de Ozempic y Wegovy deberán actualizar el prospecto de sus productos para reflejar esta nueva advertencia. Asimismo, los profesionales de la salud están llamados a informar de manera clara y detallada a quienes inician estos tratamientos, de modo que los pacientes puedan tomar decisiones fundamentadas y estar preparados para actuar ante cualquier signo de alarma.

Esta medida busca garantizar la seguridad de los usuarios y reducir el riesgo de complicaciones graves derivadas de un medicamento que, aunque muy eficaz, puede tener efectos adversos significativos si no se maneja con precaución.