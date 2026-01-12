La terapia perioperatoria impulsa un nuevo enfoque en el tratamiento del cáncer en estadios tempranos

Fact checked

La Fundación IDIS ha celebrado una nueva sesión de su Comité de Innovación, centrada en el papel creciente de la terapia perioperatoria como estándar emergente para el abordaje de los cánceres en estadios precoces. La sesión fue presentada por Ángel de Benito, director de Operaciones de la Fundación IDIS, y Paula Ramírez, directora asociada de Government Affairs de MSD, quien subrayó que la compañía biofarmacéutica cuenta con uno de los mayores programas de investigación clínica en Inmuno-Oncología y está enfocando cada vez más sus esfuerzos en los estadios iniciales, donde el impacto en la supervivencia y el potencial de curación es mayor.

La jornada contó con la participación de la Dra. Pilar López Criado, jefa del Servicio de Oncología Médica del Hospital Blua Sanitas Valdebebas, quien recordó que la mayor oportunidad de curación se encuentra en las fases tempranas de la enfermedad y que la intervención perioperatoria -adyuvante y neoadyuvante- reduce las recaídas y mejora la supervivencia global.

Durante su intervención, la Dra. López Criado destacó los avances en cribado en España y la importancia de la prevención. Asimismo, señaló el cambio de paradigma en el que la cirugía ya no siempre debe ser el primer paso, pues la terapia preoperatoria permite reducir enfermedad, objetivar la respuesta patológica, facilitar cirugías menos extensas y obtener información molecular esencial para terapias dirigidas e inmunoterapia. Insistió en la necesidad de individualizar el tratamiento y avanzar hacia herramientas de precisión como el ADN tumoral circulante y la Inteligencia Artificial.

Durante la sesión repasó los principales tumores en los que la terapia perioperatoria ya está cambiando la práctica clínica, concretamente: en pulmón, en mama triple negativo, en cabeza y cuello y en vejiga músculo invasivo.

Señaló asimismo que el entorno asistencial privado ofrece condiciones especialmente favorables para implementar este nuevo enfoque, recalcando que la clave está en definir la estrategia desde el primer día con equipos multidisciplinares bien sincronizados.

Para cerrar la sesión, Ángel de Benito destacó la importancia de seguir impulsando desde el ámbito privado la incorporación ágil de terapias innovadoras, subrayando que la colaboración entre todos los actores permite mejorar los resultados y ofrecer al paciente las mejores opciones disponibles.