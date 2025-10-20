Fact checked

El área de la medicina que trata las adicciones ha cambiado, e incluye no solo sustancias, sino conductas dependientes de las nuevas tecnologías que «se han consolidado como uno de los principales retos sociosanitarios de España». Cada vez afectan a más personas, sobre todo jóvenes, indican los expertos convocados por la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN), que estos días ha celebrado su congreso anual en Granada.

De hecho, se han referido a las pantallas como «un nuevo terreno de riesgo». Las nuevas adicciones digitales, según se ha planteado en el encuentro de SEMERGEN, incluyen uso excesivo de internet, videojuegos, redes sociales o contenidos para adultos.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda 0 horas de pantalla a los menores de 12 meses, y no más de 1 hora de pantalla al día en menores de 5 años. Este tiempo debe dedicarse básicamente para contactar con familiares, nunca en solitario y con contenidos de calidad. A partir de esta edad, no hay un consenso claro sobre el tiempo de uso de pantallas que se considera seguro. En general, se recomienda limitarlo a menos de dos horas al día y estar muy atento a posibles síntomas de adicción, que se parecen a los de otras: incapacidad para controlar el uso de los medios sociales o las pantallas, mostrar signos de ‘abstinencia’ cuando no se tiene acceso a ellas, dejar de realizar otras actividades y cargar con las consecuencias negativas del uso excesivo en el día a día.

El comité organizador ha dedicado a la cuestión una sesión exclusiva, bajo el título ‘Adicciones: estrategias, asistencia y realidad en la comunidad. Un compromiso del médico de familia’.

El impacto de las adicciones y el papel del médico

Han participado en ella Ana María Cabrerizo, presidenta del comité organizador; Manuel Mingorance Carmona, presidente Proyecto Hombre de Granada; Francisco Vázquez García, director del Plan Andaluz de Drogas de Málaga y Lucía Sánchez Melguizo, MFyC del Centro de Tratamiento de Adicciones de Guadix. Desde sus diferentes perspectivas, han analizado el impacto de las adicciones y el papel esencial que desempeñan los profesionales de Atención Primaria, los médicos de cabecera, en la detección y manejo de las adicciones.

Cabrerizo, que ejercía de moderadora de la mesa, ha llamado la atención sobre el papel fundamental del médico de Atención Primaria como primer punto de contacto y acompañamiento para las personas con problemas de adicción. «La consulta de Atención Primaria es muchas veces el único lugar donde la persona con una adicción se siente escuchada y acompañada. El médico de familia puede detectar señales de alerta, ofrecer consejos, acompañar y coordinar recursos, siempre desde la cercanía, la empatía y la confianza», ha explicado.

Radiografía de las adicciones

La experta ha ofrecido una radiografía actual de las adicciones en España, sintetizada en diez claves: el predominio del consumo de alcohol y tabaco; la normalización social del consumo; la edad de inicio cada vez más temprana; el consumo juvenil preocupante; la necesidad de incorporar la perspectiva de género; el aumento del uso de cannabis y sus consecuencias; el impacto de la cocaína en salud mental y urgencias; el auge de las adicciones emergentes -como las digitales-; y el crecimiento del policonsumo, donde se combinan varias sustancias o comportamientos.

Sobre las adicciones digitales, Cabrerizo ha declarado: «En Atención Primaria estamos observando un aumento de nuevas formas de adicción entre los jóvenes, vinculadas al ámbito tecnológico. Contamos ya con estudios que muestran que 1 de cada 5 jóvenes presenta un uso problemático de internet, el 5 % tiene trastorno por videojuegos y prácticamente 7 de cada 10 ha consumido pornografía en algún momento, con riesgos asociados como el sexting o el grooming», ha añadido.

Manuel Mingorance ha afirmado que «hoy no existe la alarma social que había hace 30 años con la adicción a la heroína, ligada al deterioro físico y a enfermedades asociadas como el SIDA y las hepatitis. Sin embargo, la prevalencia de las adicciones y los perfiles de las personas afectadas son mayores, y a ellos se suman las adicciones comportamentales, como el uso excesivo de videojuegos, redes sociales, pantallas, el juego patológico, la pornografía o las compras compulsivas, sin olvidar las sustancias, desde el alcohol hasta la cocaína».