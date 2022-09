Isabel Winkels: “El porcentaje de divorcios entre personas de países diferentes aumenta cada vez más»

Entrevista con Isabel Winkels, abogada de familia especializada en derecho

internacional.

Abogados de familia en España hay muchos. Abogados que miren siempre

por el interés del menor, antes incluso que por el dinero a recaudar del

cliente, ya menos. Algo que no debería ser así, pero es. Isabel Winkels es

un ejemplo de letrada experta en familia que, sobre todo, mira el bien del

menor, que no cruza jamás la línea que separa el deber de un abogado y

la ambición de muchos. Licenciada en derecho por la Complutense y

colegiada en el Ilustre Colegio de abogados de Madrid desde 1987, fundó

Winkels Abogados hace más de 30 años y desde entonces se dedica con

pasión a lo que mejor sabe hacer: conseguir que las parejas finalicen sus

matrimonios de la manera más civilizada y justa posible. Su despacho está

también especializado en derecho de familia internacional, es decir, aquél

en el que una de las partes no es española. Son procesos más complejos y

a veces mucho más delicados, pero en el despacho no se arredran y

siempre intentan conseguir lo mejor para todos, especialmente para los

menores.

Winkels imparte, además, clases como profesora de Derecho de familia en

el Máster Universitario para el Acceso a la Profesión de Abogado del

Instituto de Estudios Bursátiles (IEB), y miembro del Consejo Académico de

la Escuela de Técnica Jurídica (ETJ), dónde también organiza y dirige los

cursos de derecho de familia.

Fue fundadora y es expresidenta de la Sección de Familia del Ilustre

Colegio de Abogados de Madrid, y es miembro de diversas asociaciones y

foros jurídicos, nacionales e internacionales: es socia fundadora y

secretaria de la Plataforma Familia y Derecho, socia de AEAFA, de

AIJUDEFA, es también vocal de la junta directiva de la Confederación por El

Mejor Interés del Niño (CEMIN).

Pregunta.- ¿Por qué su despacho decidió, dentro del derecho de familia,

especializarse en el internacional?

Respuesta.-Porque cada vez llegaban más clientes con problemas

transfronterizos. De hecho, el porcentaje de casos se incrementa de

manera exponencial cada año y como siempre que uno de los

cónyuges es extranjero, o vive en el extranjero, hay que analizar la

competencia judicial internacional y la ley aplicable. Al final decidimos

ampliar y especializar más aún el despacho, para trabajar con pleno

conocimiento y dominio de los instrumentos internacionales que

deben ser aplicados a cada caso.

P.- ¿Qué casos son los más complejos que han tenido que afrontar como

despacho en estos casos?

R.-En el momento en el que hay un elemento internacional todos los

casos son complicados: en el derecho español, en una misma

demanda, hay que pedir la regulación de la custodia, de la patria

potestad, de la pensión de alimentos y compensatoria y la liquidación

del régimen económico matrimonial en su caso. Pero si hay un

elemento extranjero, el procedimiento “se trocea”, es decir, puede

tramitarse en un país el divorcio y el régimen económico matrimonial

y en otro lo relacionado con los menores, según sea ese país

miembro o no de la UE, o hayan sido suscritos determinados

Convenios internacionales. Además, puede haber 2 países que sean

competentes para conocer el asunto, y los abogados debemos

analizar muy rápido qué país interesa más al cliente, e interponer la

demanda cuanto antes para ganar el foro.

Si, además, hay menores de por medio, puede haber riesgo de

sustracción por el progenitor extranjero, y hay que solicitar un cierre

de fronteras; o si el que debe pagar la pensión impaga, pero su fuente

de ingresos no está en España, o si hay bienes en distintos países …

Son situaciones de gran complejidad.

P.- En general, qué nacionalidades muestran mayores problemáticas a la hora de solucionar dónde se van a quedar los hijos. ¿Influye el dinero?

R.-Los países musulmanes. Es difícil lograr que retornen a un menor a

otro país, especialmente si es no musulmán. Además, si ese país no

ha suscrito el Convenio de la Haya de 1980 sobre efectos civiles de la

sustracción internacional de menores, el retorno resulta imposible.

P.-Todos tenemos, por ejemplo, en mente, la dura disputa en los

juzgados de la princesa Haya de Jordania y su exmarido.

Finalmente, ella ganó y se ha quedado a vivir en Londres con

los niños. ¿Esto es normal?

R.-Es difícil, y sin duda alguna, un gran éxito de sus abogados ingleses.

Han debido de aplicar el “forum non conveniens”, acreditando que el tribunal más adecuado para conocer el litigio era Inglaterra en lugar

del foro natural, que era el del último domicilio común del

matrimonio.

P.-Hablemos de Shakira y Piqué. ¿Cómo ve este asunto? ¿Cree

que Shakira se podrá llevar a sus hijos?

R.-Va a depender de lo que decida el juez: tiene que valorar qué es lo

mejor para sus hijos, irse con su madre a Miami o quedarse en

Barcelona con su padre. Sin autorización judicial o consenso de

ambos progenitores, ella no se puede llevar a los hijos, sería una

sustracción de menores.

P.- ¿Qué pasaría si no se los puede llevar y, de repente, Piqué

ficha por un equipo extranjero?

R.-Pues que Shakira interpondrá inmediatamente una modificación de

medidas por un cambio de circunstancias sobrevenido, y el juez

tendrá que valorar nuevamente qué es lo mejor para esos hijos, en

función del país en el que vaya a residir Piqué.

P.-¿Qué líneas rojas no pasan jamás en su despacho?

R.-Cualquiera que perjudique a los menores. Todas. Estamos ahora

mismo trabajando en un caso en el que el padre está reteniendo a los

hijos, y lleva 40 días sin permitir que la madre los vea. Tan sólo les

deja hablar por teléfono cuando a él le parece bien. Como no hay

medidas, porque estamos pendiente de juicio, cree que la ley lo

ampara, sin pensar en el bienestar de sus hijos y el daño que les está

infligiendo.

¿Qué es lo que más le satisface de su trabajo?

¡Los finales felices!