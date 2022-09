Las mujeres que siempre se encuentran cansadas, ¿deben alarmarse?

Antonia González. Bióloga y embrióloga en Somos Onêt

Cada día en consulta hablamos con mujeres que se levantan ya cansadas, incluso después de haber dormido 8 horas, o mujeres que cuando llega la tarde ya no tienen energía, “como si me hubiesen quitado las pilas”, nos dicen muchas veces, y esto, por supuesto, no es normal. Es un síntoma que nos está avisando que detrás hay desarreglos a los que debemos prestar atención para mejorar nuestra calidad de vida. Porque tener falta de energía física es también tener un déficit de energía en nuestras células. Existen diversas razones que se repiten en la consulta que provocan este cansancio constante.

Un mal funcionamiento de la glándula tiroides, especialmente cuando la patología que provoca es el hipotiroidismo, uno de los síntomas más común es el cansancio, incluso en mujeres que están medicadas y con unos valores de TSH (hormona estimulante de la tiroides) dentro del rango que indica el laboratorio, porque nuestro metabolismo no es tan sencillo ni se soluciona con una pastilla.

La hormona más activa de la tiroides es la T3 Libre, hormona que en muchas ocasiones no se mide en los análisis hormonales, y cuando esta hormona está baja es causante de este cansancio a pesar de tomar la medicación, en estos casos debemos valorar minerales y vitaminas porque es muy habitual encontrar déficit de Selenio o Zinc o Vitamina D, que son indispensable para que se produzca la hormona T3 libre, por eso es necesario un enfoque más integrativo de nuestra salud hormonal.

También podemos encontrarnos con mujeres que tienen la TSH perfecta, la T3 libre dentro de rango y que aun así la paciente sigue teniendo síntomas del hipotiroidismo como el cansancio y la falta de energía. Y en estos casos hemos de hacer un estudio también inmunológico, valorar si la paciente tiene anticuerpos de la tiroides, porque el tratamiento que se pauta para tratar el hipotiroidismo no actúa sobre el sistema inmunológico, solo en el hormonal. En estos casos hemos de proponer a la mujer un tratamiento integral para mejorar el funcionamiento del sistema inmune que tiene mucha relación con una pared intestinal alterada, por otra parte, por lo que parte del trabajo para mejorar el sistema inmune es mejorar el funcionamiento del intestino.

Hipoglucemias

Las bajadas bruscas de glucemia en sangre, tanto de manera puntual como de manera crónica, también pueden provocarnos cansancio y falta de energía, ya que el organismo se queda como “sin combustible”. Y lo más importante no es que nos provoque cansancio, aunque sea muy incómodo, lo importante es que si este síntoma está causado por bajadas de azúcar y debemos investigar cómo está trabajando el metabolismo del azúcar, en muchas pacientes vemos que se hacen análisis de azúcar en ayunas y sale bien, pero luego al investigar con más profundidad se puede detectar una resistencia a la insulina, que en muchos casos es la antesala de una diabetes, por eso esencial hacer caso a nuestros síntomas para así poder evitar problemas en el futuro.

Anemia

Otra causa de cansancio constante es que estemos con un recuento bajo de glóbulos rojos, no hemos de olvidar que estos glóbulos se encargan de transportar el oxígeno en la sangre, y si no hay suficiente transporte nos puede causar este cansancio tan desagradable, y lo podemos saber con una simple analítica de sangre estudiando toda la serie roja. Sería interesante además realizar un estudio del hierro, porque también podemos sufrir un déficit de hierro que nos acabe generando el mismo síntoma.

La anemia es muy frecuente en mujeres, ya que muchas de ellas tienen sangrados abundantes en la menstruación, pero no debemos quedarnos con la punta del iceberg, hemos de buscar la razón de esos sangrados abundantes en vez de estar años tomando hierro, como profesional siempre recomendaré ir al origen y tratarlo desde ahí y no solo atender a los síntomas.

Tensión baja

Otra causa de cansancio es tener una tensión baja, ya que llega menos sangre al cerebro y puede provocar además aturdimiento, somnolencia, debilidad, mareo…. Lo que también deberíamos preguntarnos es, si esa tensión arterial es baja de manera constante, cuál sería el origen de la misma. Por ejemplo, el hecho de padecer hipotiroidismo también nos predispone a tener hipotensión.

Hígado

Un mal funcionamiento de la detoxificación hepática también puede darnos síntomas de cansancio. Estamos rodeados de tóxicos que no sabemos, y los bebemos, los respiramos y los ingerimos, y es el hígado el que se encarga de metabolizarnos y eliminarlos, pero un número elevado de la población tiene polimorfismos genéticos en las vías detoxificantes y, por tanto, no se puede realizar correctamente la detoxificación y esto nos provoca más acumulación de toxinas y estas, a su vez, cansancio.

Estrés y ansiedad

Y cómo no, estados alterados del sistema nervioso mantenido en el tiempo también nos puede causar cansancio físico y mental.

Endometriosis

La mayoría de mujeres que vemos en consulta que tienen endometriosis refieren falta de energía, cansancio y fatiga crónica. Y tiene sentido porque en el caso de las mujeres con esta patología pueden tener hipotiroidismo, problemas autoinmunes, mala detoxificación hepática, anemias… pero también se ha visto en estudios que tienen disfunción en las mitocondrias, que son los orgánulos encargados de generar energía para la célula.

Y otras razones de que nos sintamos cansadas podría ser por mala calidad del sueño (o falta de sueño), exceso de ejercicio físico, reactivaciones de virus…

Lo importante es que sepamos que si el cansancio es algo habitual en nuestras vidas, debemos de hacerle caso y ponernos manos a la obra.

Las mujeres que siempre se encuentran cansadas, ¿deben alarmarse?