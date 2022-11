La Fundación Tecnología y Salud apuesta por la transformación digital para la modernización del SNS

La transformación digital es un concepto que «debe entenderse como un elemento clave para la modernización del Sistema Nacional de Salud (SNS)», según los expertos reunidos en el ‘V Coloquio con el Profesor Fernando Bandrés, presidente de la Fundación Tecnología y Salud’, celebrado en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM).

Titulado ‘Necesidades y oportunidades de la digitalización de los servicios sanitarios y de la salud’, esta nueva cita se enmarca en el Ciclo de Encuentros para la reflexión y el debate en el Foro de Universidades.

«La transformación digital es un proceso indispensable para los servicios de salud del futuro, que debe ayudarnos a hacer frente a los desafíos del sistema sanitario, permitiendo una Sanidad más conectada y con capacidad para medir resultados. La pandemia de la Covid-19 nos ha hecho a todos más conscientes de la importancia de disponer de herramientas para generar y compartir datos, aunque también de la necesidad de trabajar de manera coordinada e integrada en este nuevo marco asistencial», ha expresado Margarita Alfonsel, secretaria del Patronato de la Fundación Tecnología y Salud.

Por su parte, el presidente de la Fundación Tecnología y Salud, el profesor Fernando Bandrés, ha recalcado la importancia de sumar el valor que aporta cada uno de los agentes que conforman en SNS para lograr «un verdadero cambio digital». «La Fundación, dando respuesta a su misión de promover el intercambio de opiniones con el fin de enriquecer el debate que contribuya a la mejora del sistema, se abre con estos coloquios al mundo académico, que es fuente de la innovación imprescindible que necesitamos para la construcción de una Sanidad basada en el dato», ha afirmado.

Para el catedrático de la UPM, presidente de la Sociedad Española de Ingeniería Biomédica (SEIB) y patrono de la Fundación Tecnología y Salud, Enrique J. Gómez, «la tecnología sanitaria debe ayudar a asumir los retos actuales». «Cuando hablamos de transformación digital, no nos referimos a digitalización, porque una cosa es digitalizar datos y otra es una transformación. Se trata de automatizar datos y procesos para cambiar las cosas, porque no nos sirve utilizar la tecnología sanitaria para hacer lo mismo, sino que se requieren nuevos servicios», ha expresado.

El presidente de la SEIB ha hecho hincapié en el papel de nuevos profesionales, con nuevos conocimientos y competencias para abordar los nuevos modelos asistenciales, especialmente en disciplinas como la ingeniería biomédica, un perfil cada vez más demandado por el sistema sanitario. «Ellos son los que realmente van a permitir abordar de forma eficiente la transformación de la Sanidad, porque se requiere de la creación de equipos interdisciplinares, ecosistemas entre el mundo académico, la industria (tanto grandes empresas como pymes y startups), los hospitales, servicios sanitarios y sus redes de innovación», ha afirmado.

NECESIDAD DE DIGITALIZAR PROCESOS

La necesidad de concebir la digitalización como un proceso integral también ha sido puesta sobre la mesa por Xavier Navarro, medical director Iberia de Medtronic Ibérica y patrono de la Fundación Tecnología y Salud, que ha destacado la revolución que están suponiendo los avances tecnológicos para la atención sanitaria, aunque ha incidido en la dificultad que se produce a la hora de integrarlos.

«Vivimos en la era de la hiperconectividad, donde microscópicos sistemas (nanotecnología) hiperconectados generan millones de datos (big data) que pueden ser usados por sistemas autónomos inteligentes (Inteligencia Artificial) que van aprendiendo (machine learning), y este contexto tecnológico nos brinda un sinfín de oportunidades para mejorar los servicios sanitarios, el bienestar y la salud de las personas», recuerda.

Algunos ejemplos de las innovaciones digitales existentes son las herramientas como la atención remota domiciliaria; vídeos inmersivos que reducen la ansiedad pre y postoperatoria; tecnología implantable que predice y alerta al médico o al paciente antes de que ocurran los posibles problemas; la tecnología weareble capaz de interpretar datos y predecir ictus, arritmias, caídas o que se comunica incluso con emergencias; dispositivos que preventivamente suministran medicamentos ante situaciones de riesgo, como la bomba de insulina; píldoras dotadas de cámaras que viajan por el intestino buscando señales precoces de enfermedades.

No obstante, para Xavier Navarro, este tipo de soluciones en muchas ocasiones encuentran barreras en su aplicación. «Una de ellas es la dificultad de la gestión del cambio, donde ha de tenerse en cuenta las personas, su impacto y uso, así como la consecuente transformación de los procesos asistenciales. Si estos no se adaptan y se personalizan, empoderando a los pacientes, o no hay consenso y voluntad férrea por parte de todos los estamentos en el cambio necesario de procesos, no se adoptará la tecnología, puesto que esta por sí sola no es suficiente», apunta Navarro.

Por su parte, el responsable del sector de Salud Digital de Fenin, Sergio Muñoz, ha destacado la importancia de disponer de datos. «Estos deben ser relevantes tanto en volumen como en calidad, para alcanzar la transformación del SNS, generar ecosistemas de evaluación y validación y crear un nuevo tejido industrial de alto valor añadido», señala.

Ligado a ello, también ha resaltado la necesidad de crear espacios de colaboración donde la academia, la industria y la clínica consensuen nuevos servicios y productos. Considera que todo ello debe ir acompañado de nuevos sistemas de compra que se traduzcan en mejores resultados en salud, mayor adherencia a los tratamientos y mejores diagnósticos.