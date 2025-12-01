Fact checked

Las políticas del Ministerio de Sanidad de Mónica García se han convertido, según expertos y pacientes, en un auténtico atasco sanitario que lastra el acceso a los tratamientos más innovadores contra la migraña. Una enfermedad que afecta en nuestro país a más de cinco millones de personas. Mientras Europa aprueba fármacos de última generación -anticuerpos monoclonales, gepantes y nuevas terapias preventivas-, España sigue sin financiarlos de forma homogénea: algunos ni siquiera cuentan con financiación nacional y otros dependen del criterio de cada comunidad autónoma o incluso de cada hospital, lo que en la práctica significa que miles de pacientes nunca llegan a recibirlos.

La migraña es una enfermedad neurológica, genética y a menudo incapacitante. Se caracteriza por episodios de dolor de cabeza intenso, que pueden ir acompañados de otros síntomas como náuseas, vómitos y sensibilidad a la luz y al sonido.

Este bloqueo contrasta con la magnitud del problema. El 95 % de los pacientes tarda una media de seis años en recibir un diagnóstico, y hasta un 40 % aún no lo tiene. Esta realidad ha llevado a pacientes, neurólogos, enfermeros y psicólogos a reclamar con urgencia mejor detección, equidad asistencial y acceso real a la innovación.

«La migraña es una de las enfermedades neurológicas más incapacitantes y con mayor infradiagnóstico; muchas personas tardan años en obtener un diagnóstico correcto y acceder a una unidad de cefaleas», ha señalado el doctor Roberto Belvís durante el III seminario de periodistas organizado por Lundbeck.

Pese a que la migraña afecta al 12 % de los españoles y el 80 % mujeres y es la principal causa de discapacidad en menores de 50 años, el punto de residencia determina completamente la atención: hay comunidades donde las unidades especializadas funcionan con normalidad, y otras donde apenas existen o tienen listas de espera de meses. Lo mismo ocurre con los tratamientos más novedosos: aprobados por Europa, disponibles en países vecinos y recomendados por guías clínicas, pero inaccesibles en parte del territorio español.

«El diagnóstico tardío y las diferencias en el acceso a la atención convierten a la migraña en una enfermedad con muchos retos y necesidades no cubiertas», ha explicado Belvís.

Los expertos coinciden en que la migraña continúa siendo una enfermedad invisible y banalizada, rodeada de demoras diagnósticas, falta de formación médica, desigualdades territoriales, escasez de recursos y una infravaloración social que dificulta su abordaje. Todo ello configura un itinerario lleno de obstáculos para millones de pacientes.

Atención integral

Por este motivo, subrayan la necesidad de visibilizar las barreras a las que se enfrentan las personas con migraña y exigir una atención integral, equitativa y planificada en todo el país. Las carencias, aseguran, sólo podrán resolverse mediante un plan nacional que garantice unos estándares mínimos y homogéneos, independientemente del código postal.

«Tenemos conocimiento, profesionales e innovación… pero lo que falta es voluntad política y planificación estratégica», ha concluido el doctor Belvís, en una referencia directa a la falta de acción del Ministerio de Sanidad.

Nuevos tratamientos aprobados en Europa: qué hay, cómo funcionan y por qué España los frena

En los últimos años, Europa ha dado luz verde a una nueva generación de tratamientos para la migraña que marcan un cambio de era en el abordaje de la enfermedad. Sin embargo, su llegada a los pacientes españoles está siendo lenta, desigual y, en muchos casos, prácticamente inexistente.

1. Anticuerpos monoclonales anti-CGRP

Aprobados por Europa: financiación en España: limitada y desigual

Son terapias preventivas dirigidas específicamente contra el péptido CGRP o su receptor, implicados en los ataques de migraña. Incluyen:

Erenumab

Galcanezumab

Fremanezumab

Eptinezumab (el más reciente, intravenoso)

Europa los considera tratamientos de referencia, pero en España su uso depende del hospital y la comunidad autónoma. Muchos centros los restringen por criterios económicos o burocráticos, incluso cumpliendo el perfil clínico recomendado. En algunos hospitales ni siquiera se ofertan.

2. Gepantes (antagonistas del CGRP orales)

Aprobados por Europa: financiación en España, inexistente

Representan una de las grandes revoluciones terapéuticas: son fármacos de acción rápida para tratar la migraña aguda y también útiles como preventivos en algunos casos.

Entre ellos destacan:

Ubrogepant

Rimegepant

En países como Alemania, Dinamarca o Irlanda están ya integrados en la práctica clínica. En España, ninguno está financiado y su disponibilidad es prácticamente nula fuera de programas de uso compasivo.

3. Ditanes (agonistas del receptor 5-HT1F)

Aprobados por Europa: financiación en España no disponible

Su representante más conocido:

Lasmiditan, un medicamento para la migraña aguda que no produce vasoconstricción, por lo que es seguro para pacientes con problemas cardiovasculares. En España no se dispensa, pese a estar autorizado en Europa.

4. Nuevas formulaciones de triptanes y dispositivos de administración rápida

Aprobados por Europa: financiación en España muy limitada

Incluyen aerosoles nasales de nueva generación y formulaciones de absorción más rápida. Aunque aprobados, muchos hospitales no los incorporan y se mantienen tratamientos antiguos por motivos presupuestarios.

5. Estimulación neuromoduladora no invasiva

Autorizada en Europa: acceso en España, hospital a hospital

Dispositivos como:

Estimulación del nervio trigémino

Estimulación magnética transcraneal

Estimulación del vago no invasiva

Están en guías internacionales, pero su presencia en España depende del interés y recursos del hospital. En muchos centros no existe acceso real.