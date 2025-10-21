Fact checked

La empresa Antioxidantes Naturales del Mediterráneo S.L., con sede en Molina de Segura (Murcia), se ha especializado en el desarrollo de productos a partir de frutos cultivados en España, con especial foco en la granada, que se produce en la Región de Murcia y en la provincia de Alicante. Según explica su gerente, Eduardo Vidal, partieron de un estudio realizado en el año 2000 por el Centro de Edafología y Biología Aplicada del Segura (CEBAS) para determinar «un alto contenido de antioxidantes del zumo de granada muy superior al de otras frutas».

Con ese punto de partida, la marca Granatum Plus se encargó de desarrollar productos que van desde el zumo y los extractos de granada hasta concentrados con un alto contenido en punicalagina —el compuesto antioxidante más importante de la fruta del granado (Punica granatum).

¿Por qué la granada? ¿Por qué Granatum?

La elección de la granada no es casual: este fruto mediterráneo ha sido objeto de investigaciones nutricionales que le reconocen un potente efecto antioxidante. Por ejemplo, sus componentes fenólicos como las punicalaginas y el ácido elágico han mostrado en estudios capacidad para neutralizar radicales libres.

Este producto tiene un elevado contenido en punicalaginas, lo que según ellos lo convierte en «la variedad más saludable». Por ejemplo, en su análisis se señala que una cápsula del extracto contiene más de 231 mg de punicalagina, lo que equivaldría al contenido de «entre 410 ml y más de 50 litros de zumo de granada natural».

Amplía su gama de sabores y formatos

Aunque el origen del producto se centra en la granada en su estado natural (zumo) o extracto, Granatum Plus ha ido ampliando su gama hacia otros sabores y formatos. En su web aparece cómo ya ofrecen no sólo zumo sino también suplementos relacionados (como Punicalagina Plus) y otros productos del ámbito mediterráneo.

Lo que hay detrás del «más saludable»

Cuando se habla de «la variedad más saludable» se engloban varios factores: