Fact checked

El doctor Gonzalo Hernández, especialista en cirugía ortopédica y traumatología del Centro de Medicina Deportiva de Alto Rendimiento Vithas/Invictum del Hospital Universitario Vithas Madrid Arturo Soria, ha subrayado la eficacia y seguridad de la cirugía de transferencia del músculo dorsal ancho para tratar roturas masivas e irreparables del manguito rotador posterosuperior del hombro, especialmente en el tendón supraespinoso.

«Es una alternativa segura y eficaz frente a cirugías más agresivas, como el implante de prótesis», ha afirmado el especialista, quien ha remarcado que este procedimiento ofrece al paciente la posibilidad de recuperar la función del hombro y aliviar el dolor que genera este tipo de lesión.

La intervención consiste en movilizar el tendón del músculo dorsal ancho desde su posición original en la espalda para anclarlo en la parte superior del hombro, mediante una técnica mínimamente invasiva combinada con artroscopia. Esto permite realizar pequeñas incisiones y evita intervenciones más complejas, preservando mejor la anatomía del paciente.

Esta técnica está indicada principalmente en pacientes jóvenes con roturas no reparables del manguito rotador posterosuperior que presentan dolor y déficit funcional, pero que no padecen enfermedades degenerativas graves como la artrosis. En estos casos, la cirugía no está recomendada.

El manguito de los rotadores es un conjunto de músculos y tendones que estabilizan y permiten el movimiento del hombro. La rotura de estos tendones —frecuente en personas mayores o deportistas— puede causar dolor crónico, debilidad, pérdida de movilidad y alteraciones funcionales significativas si no se trata adecuadamente. Sin tratamiento, estas lesiones pueden provocar una pérdida permanente del movimiento en la articulación del hombro», advierte el doctor Hernández.

Lesión del manguito rotador