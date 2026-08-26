De la desconexión a la rutina: cómo hacer más fácil la vuelta

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Volver de vacaciones no consiste solo en deshacer la maleta y poner el despertador. En pocos días, el cerebro pasa de unos horarios más flexibles y menos obligaciones a madrugar, tomar decisiones y mantener la atención durante horas. Este cambio puede provocar cansancio, apatía, irritabilidad, somnolencia o dificultades para concentrarse.

Este conjunto de sensaciones, conocido popularmente como síndrome postvacacional, forma parte del proceso de adaptación a la rutina y suele desaparecer de manera progresiva. No se trata de una enfermedad ni de un diagnóstico clínico, sino de una respuesta temporal ante el contraste entre el descanso y la recuperación de las obligaciones diarias.

Desde MyBrain, centro especializado en salud cerebral, advierten de que intentar volver al cien por cien desde el primer día, especialmente cuando se quiere resolver de inmediato todo lo acumulado, puede aumentar el estrés y la fatiga mental.

«El problema no es solo volver al trabajo, sino pretender recuperar en uno o dos días el mismo nivel de atención, organización y rendimiento que antes de las vacaciones. El cerebro necesita una transición, especialmente si también se han alterado los horarios de sueño», explica el Dr. Francisco Mira Berenguer, director médico de MyBrain.

¿Qué le ocurre al cerebro al volver a la rutina?

Durante las vacaciones suelen cambiar los horarios de sueño y de las comidas, la actividad física, el uso de pantallas y la organización de las jornadas. En muchas personas también disminuyen la presión por cumplir horarios, las tareas simultáneas y la necesidad de mantener la atención durante periodos prolongados.

La reincorporación obliga a recuperar rápidamente funciones como la concentración sostenida, la planificación y la toma de decisiones. Si, además, los horarios de sueño continúan alterados y se intenta resolver de inmediato todo lo acumulado; pueden aparecer somnolencia diurna, menor claridad mental, irritabilidad, falta de motivación y sensación de sobrecarga.

Señales frecuentes del síndrome postvacacional

Aunque las manifestaciones pueden variar en cada persona, los especialistas de MyBrain recomiendan prestar atención a algunas señales habituales durante los primeros días de reincorporación:

Sensación persistente de cansancio o falta de energía.

Dificultad para concentrarse o mantener la atención.

Apatía o falta de motivación ante las tareas habituales.

Irritabilidad y cambios de humor.

Alteraciones del sueño o dificultad para levantarse.

Sensación de bloqueo ante la acumulación de obligaciones.

Dolor de cabeza, tensión muscular o malestar digestivo asociado al estrés.

Preocupación anticipatoria ante la vuelta al trabajo o a los estudios.

En la mayoría de los casos, estas molestias son leves y desaparecen a medida que se recuperan los horarios y el ritmo cotidiano. Sin embargo, cuando el malestar es intenso, dura varias semanas o afecta de forma importante al descanso, al estado de ánimo o a la vida diaria, es recomendable consultar con un profesional.

Seis recomendaciones para facilitar la adaptación

La vuelta a la rutina no tiene por qué convertirse en una carrera por recuperar inmediatamente todo el trabajo pendiente. Desde MyBrain recomiendan incorporar algunas estrategias para favorecer una adaptación más progresiva:

Recuperar los horarios antes de terminar las vacaciones: Adelantar progresivamente la hora de acostarse y levantarse ayuda a restablecer el ritmo habitual.

Evitar volver justo antes de reincorporarse: Siempre que sea posible, disponer de uno o dos días en casa permite descansar del viaje, organizar las tareas y preparar la vuelta con menos presión.Priorizar las tareas. Reservar las primeras jornadas para organizarse y abordar primero lo realmente importante reduce la sensación de desbordamiento.

Mantener espacios de bienestar: La vuelta a la rutina no debería implicar eliminar de golpe todas las actividades gratificantes. Reservar tiempo para el ocio, las relaciones sociales o el descanso facilita la transición.

Cuidar el sueño y limitar las pantallas por la noche: Mantener horarios regulares, reducir el uso del móvil antes de dormir y evitar el consumo excesivo de estimulantes favorece un mejor descanso.

Evitar la multitarea: Durante los primeros días puede resultar especialmente útil centrarse en una tarea cada vez e incorporar pausas breves.

La importancia de no volver de las vacaciones ya agotado

No todas las vacaciones consiguen que descansemos de verdad. Los viajes intensos, las agendas llenas, los compromisos constantes, la falta de sueño o seguir pendiente del correo pueden hacer que una persona llegue a la reincorporación con el mismo cansancio, o incluso con más, que antes de marcharse.

En estos casos, el problema no es únicamente volver a la rutina, sino no haber tenido una recuperación física, mental y emocional suficiente. Mantenerse disponible durante las vacaciones o sentir culpa por desconectar puede impedir que el cerebro reduzca realmente su nivel de activación.

«Las vacaciones no deberían entenderse únicamente como una interrupción del trabajo, sino como un periodo necesario de recuperación. Descansar permite reducir la sobrecarga acumulada y recuperar recursos como la atención, la motivación y la capacidad de regulación emocional», señala el Dr. Mira.

Revisar las rutinas

Un malestar postvacacional intenso también puede servir para revisar cómo está organizada la vida cotidiana. Cuando la vuelta genera un rechazo desproporcionado, puede indicar sobrecarga laboral, falta de descanso, dificultades de conciliación o una rutina con poco espacio para el bienestar.

El cerebro también necesita volver de forma gradual: exigirle el máximo rendimiento desde el primer día puede convertir el final de las vacaciones en una nueva fuente de estrés.