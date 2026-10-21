Recetas de aperitivos

Patatas crujientes con burrata y pesto: el aperitivo viral perfecto para compartir

Receta de patatas
Patatas crujientes con burrata y pesto.
Francisco María
  • Francisco María
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Si quieres preparar en casa un aperitivo resultón, no te pierdas esta receta de patatas crujientes con burrata y pesto.

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Pocos aperitivos han triunfado tanto últimamente como las patatas aplastadas al horno, y con razón. La combinación es imbatible: por fuera quedan crujientes hasta decir basta, por dentro suaves, y al coronarlas con la cremosidad de la burrata y el perfume herbal del pesto, el plato pasa de ser una simple guarnición a un picoteo de categoría. Funciona porque juega con contrastes de temperaturas y texturas que enganchan desde el primer bocado. Es una receta facilísima, ideal para poner al centro de la mesa en una cena informal con amigos.

Ingredientes

La calidad de las patatas y de la materia grasa marca la diferencia entre una masa grasienta y una corteza dorada perfecta:

  • 800 g de patatas pequeñas o de guarnición (de piel fina)
  • 1 bola de queso burrata fresco (unos 150-200 g)
  • 4 cucharadas de pesto genovés (casero o de buena calidad)
  • 3 o 4 cucharadas de aceite de oliva virgen extra
  • 1 cucharadita de ajo en polvo
  • 1 cucharadita de pimentón dulce (o picante, si te va la caña)
  • Sal gruesa o en escamas y pimienta negra recién molida
  • Un puñado de piñones tostados o nueces picadas
  • Hojas de albahaca fresca para decorar

    • Cómo hacer patatas crujientes con burrata y pesto paso a paso

    1. Cuece las patatas. Lávalas muy bien para quitar restos de tierra, ya que las comeremos con piel. Ponlas en una olla con abundante agua fría y una puñado generoso de sal. Llévalas a ebullición y cuécelas durante 15 o 20 minutos, hasta que al pincharlas con un cuchillo entre sin esfuerzo.
    2. Precalienta el horno a 210 °C con calor arriba y abajo (o ventilador a 200 °C). Escurre las patatas y sécalas con un paño limpio o papel absorbente. Es fundamental que no lleven exceso de agua para que doren bien.
    3. Pon las patatas colocadas, con espacio entre ellas, en una bandeja refractaria con papel de cocina. Usa la base de un cazo para aplastarlas, abrirlas y que tengan más o menos 1 cm de grosor.
    4. Sazona y aliña. Pinta la superficie generosamente con aceite de oliva virgen extra. Espolvorea el ajo en polvo, el pimentón, la sal y la pimienta por encima.
    5. Busca el dorado. Hornea entre 25 y 30 minutos a 210 °C. Si ves que a mitad de tiempo necesitan un empujón de crujiente, puedes darles la vuelta con cuidado y pincelar con un toque extra de aceite. Deben quedar bien doradas y con los bordes tostados.
    6. Saca las patatas del horno y pásalas de inmediato a la fuente donde vayas a servir. Rompe la burrata con las manos y distribúyela por encima para que el calor residual empiece a fundirla. Remata con hilos de pesto, piñones tostados y unas hojas frescas de albahaca.

    Trucos para que salga perfecto

    El secado tras la cocción en agua es el verdadero secreto. Si aplastas las patatas chorreando vapor, en el horno se cocerán en lugar de tostarse. Déjalas reposar cinco minutos al aire tras escurrir para que evapore toda la humedad antes de prensarlas.Queso burrata

    Variantes de la receta

    Sustituye el pesto tradicional por un pesto rojo (pesto rosso) a base de tomates secos, piñones y queso pecorino para un toque más ahumado e intenso.

    Toque ibérico: Añade unos virutas de jamón ibérico de bellota o unos dados de panceta crujiente justo antes de servir. El salado del curado contrasta increíblemente bien con el dulzor de la leche de búfala.

    Con qué acompañar patatas crujientes con burrata y pesto

    Este aperitivo es ideal con una bebida refrescante que limpie el paladar entre bocado y bocado. Además, si lo integras dentro de una cena pica-pica, acompáñalo con una ensalada verde ligera de canónigos y rúcula.

    Cómo conservar patatas crujientes con burrata y pesto

    Este plato pierde casi todo su encanto si no se consume al momento. Si necesitas adelantar trabajo, puedes cocer y aplastar las patatas horas antes, para darles el golpe final de horno y montaje justo cuando vayan a llegar los invitados.

    Información nutricional

    Tiempo de preparación: 20 minutos de cocción y también unos30 minutos de horneado

    Porciones: 4 personas (ideal para compartir como entrante)

    Tipo de cocina: Fusión / Italiana-Mediterránea

    Tipo de comida: Aperitivo / Entrante / Picoteo

    Calorías totales de la receta: Aprox. 1.850 kcal en total (unas 460 kcal por ración)

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