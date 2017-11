La receta de flan de calabaza es muy sencilla aunque no lo parezca. Este flan tiene un sabor muy especial, diferente al de otros flanes que seguro gustará a todos, pues además de la calabaza, está aromatizado con canela y vainilla.

Si no te gusta la verdura, prueba a tomarla de postre

El flan de calabaza, gracias a su ingrediente base, es uno de esos platos que hace más accesible la verdura a aquellos que son incapaces de comerla. La textura de este flan es similar a la de cualquier flan y su sabor muy dulce y especial, os va a gustar. No nos olvidemos no obstante de que no es un plato ligero, contiene leche y no poca azúcar, por lo que tampoco se debe abusar de él. En cualquier caso si os gusta menos dulce podéis ir bajando las cantidades que os damos, y así aligerar la receta.

La calabaza es un alimento rico en antioxidantes: carotenos, licopeno y vitamina C. Además la calabaza ayuda a prevenir el estreñimiento, es muy buena para el estómago y sobretodo para la vista. Hay que comerla sí o sí, y esta receta nos puede ayudar a conseguirlo si no es uno de nuestros alimentos preferidos.

Receta de flan de calabaza

Ingredientes

1 calabaza de entre 600 y 700 g

4 huevos

300 ml de leche

125 g de azúcar blanco

100 g de azúcar moreno

1 rama de canela

1 vaina de vainilla

Elaboración

Precalentamos el horno a 180º. Mientras cortamos nuestra calabaza en dos partes y la limpiamos bien asegurándonos de haberle quitado hasta la última pipa. La colocamos en una bandeja y la horneamos durante un par de horas o hasta que la calabaza esté tierna. No apagamos el horno. Sacamos la carne de la piel y con ella hacemos un puré. Reservamos. Preparamos el caramelo, para ello ponemos el azúcar blanco en una cazuela durante unos minutos o hasta que coja el color deseado, no dejéis de remover mientras se deshace el azúcar. Si queréis que quede más líquido podéis añadirle una gota de agua. Caramelizamos la flanera. Caramelo casero Mezclamos el puré con el azúcar moreno y los huevos. Ponemos en un cazo a calentar la leche con la vainilla y la canela. Removemos de vez en cuando para que la leche no se pegue. Cuando rompa a hervir la agregamos al puré de calabaza. Mezclamos bien para que quede homogéneo. Vertemos la mezcla final en la flanera. Vamos a cocinar el flan en el horno al baño maría. Para ello llenamos una bandeja con unos 2 ó 3 dedos de agua y colocamos encima la flanera. Metemos en el horno y cocinamos a 150º durante una hora aproximadamente. Podemos introducir el filo de un cuchillo o un pincho, si sale limpio es que el flan está bien cocinado. Sacamos del horno y dejamos enfriar media hora. Luego lo metemos en la nevera una hora más. Ya podemos desmoldarlo y servirlo.

