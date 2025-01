No estamos preparados: la AEMET anuncia la llegada de una ciclogénesis explosiva nunca vista

La AEMET anuncia la llegada de una ciclogénesis explosiva nunca vista, será mejor que nos preparemos para un fenómeno para el que no estamos preparados. El tiempo se ha convertido en el gran protagonista de estos días que hemos tenido que empezar a ver llegar un destacado cambio de ciclo. El momento que vivimos nos traslada a lo peor de un invierno en el que puede pasar cualquier cosa. Hemos visto determinados cambios que han dado de sí algunos elementos que quizás no habríamos ni imaginado.

Los expertos de la AEMET están intentando dar con el fin de unas lluvias que parece que no tienen fin. Será mejor que no nos confiemos, detrás de una borrasca puede venir otra y así de forma sucesiva vamos a ver llegar un cambio importante. Estamos en lo peor de un invierno que nos puede dejar más de una sorpresa inesperada que hasta el momento no habíamos tenido en cuenta. Por lo que, quizás, nos hemos precipitado al dar por terminado un invierno que puede seguir dando más de una señal de cambios que nunca hubiéramos pensado que llegarían tan pronto.

No estamos preparados para lo que llega a España

La realidad es que debemos empezar a ver llegar una situación que nos alejará totalmente de una serie de elementos que quizás hasta el momento no hubiéramos ni esperado. Tocará visualizar un destacado cambio de ciclo que puede ser clave.

Tenemos que ver qué es lo que nos depara en un futuro una serie de detalles que hasta la fecha no habíamos tenido en cuenta. Los mapas del tiempo nos sumergen en lo peor de unas cifras que quizás hasta el momento no sabíamos que teníamos por delante.

Habrá llegado ese momento de empezar a ver qué es lo que nos está esperando en estos días en los que quizás no esperaríamos un destacado cambio de ciclo que puede ser clave para ver ese futuro que tenemos por delante. En especial con la mirada puesta en unos cambios que quizás debemos tener en cuenta y que pueden ser claves.

Estos días de fiesta podremos empezar a hacer planes, con cierta precaución, ante la llegada de esta ciclogénesis explosiva que nos trasladará a lo peor de un invierno que llega con novedades destacadas. Toma nota de la dura alerta que lanza la AEMET.

La AEMET anuncia la llegada de una ciclogénesis explosiva

La lluvia ha sido la gran protagonista de una semana que después de ver bajar los termómetros suponía un cambio de rumbo que, hasta el momento, nadie había visto. Lo que llega a continuación es un giro radical que puede dar lugar a nuevos cambios y escenarios posibles.

Los expertos de El Tiempo le ponen nombre a este fenómeno. Tal y como nos dicen estos expertos: «La borrasca Éowyn ha sido nombrada por el Met Office ya que a partir del viernes dejará un fuerte temporal de lluvia y viento en las islas británicas. Esta borrasca, mientras cruza el Atlántico sufrirá previsiblemente una ciclogénesis explosiva. En nuestras latitudes se considera que una borrasca se ha formado por ciclogénesis explosiva o “bombogénesis” cuando la presión de su núcleo disminuye al menos 24 hPa en 24 horas. En este caso, entre el jueves y viernes puede caer más de 30 hPa. Uno de sus frentes será el que entre por Galicia durante la tarde del viernes. Dejará lluvias en la comunidad gallega y a últimas horas avanzará por Asturias y el noroeste de Castilla y León. Este frente cruzará la península el sábado dejando lluvias en gran parte de la península y, aunque se acerquen al área mediterránea, el frente se habrá debilitado y de llegar lluvias, serán muy débiles».

Siguiendo con la misma previsión: «El frente asociado a la borrasca Éowyn no será el último que llegue a España esta semana. De cara al domingo, se acercará otra gran borrasca a las islas británicas y como en la anterior, aunque no afecte directamente a España, uno de sus frentes entrará de nuevo por Galicia. Este nuevo frente dejará lluvias por el cuadrante noroeste peninsular, que pueden ser fuertes en la fachada atlántica gallega. De cara al lunes de la próxima semana, este frente avanzaría por la península repartiendo nuevas lluvias. También dejarán fuertes rachas de viento en la vertiente cantábrica además de fuerte oleaje en las costas. En la cordillera y Galicia, pueden dejar rachas de más de 100 km/h tanto el viernes como el domingo, aunque el fuerte viento se sentirá todo el fin de semana en más zonas del país».

Tocará estar preparados para la nueva borrasca que empezará a traer cambios este mismo fin de semana. No vamos a soltar el paraguas en unos días en los que la lluvia y la nieve pueden ser protagonistas.