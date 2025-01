Australia explota contra Djokovic por simular de nuevo una lesión: «Está fingiendo»

Australia ha dicho basta con Novak Djokovic. Las principales cabeceras de la prensa australiana han explotado este jueves contra el serbio por su nuevo teatro con las lesiones al cancelar su entrenamiento anterior al partido de semifinales contra Alexander Zverev. Ya lo hizo, y le funcionó, en los cuartos contra Carlos Alcaraz, y ahora, un día antes del choque contra el alemán, vuelve a su tradicional táctica para generar dudas en su rival.

Djokovic y su estado físico están marcando la tónica de este Open de Australia, el primer Grand Slam de 2025, ya que su parón médico en el duelo contra Alcaraz levantó muchas sospechas. El serbio pidió atención sanitaria tras sufrir un break en contra en el primer set, ganado por Carlos, y se marchó al vestuario durante varios minutos. Luego, para sorpresa de todos, ganó las tres siguientes mangas y se llevó el partido para pasar a semifinales.

Alcaraz le caló y manifestó en rueda de prensa que el brillante juego de Djokovic no parecía el de un tenista lesionado. El serbio, que mostró un gran nivel, especuló en el post partido sobre esa posible lesión: «Como dije en la pista, tengo que evaluar la situación mañana cuando recupere. Intentaré hacer todo lo que pueda con mi equipo de recuperación, con mi fisioterapeuta hoy, mañana, los próximos días.».

«Probablemente me salte el entrenamiento mañana. Veré si voy a entrenar en dos días o no», avisó Nole, que ha cumplido su palabra y no ha entrenado ninguno de las dos jornadas antes de un choque que jugará en la madrugada de este viernes a las 4:30 hora española. «Ahora lo importante es la recuperación. Estoy preocupado. Pero si logro estar lo suficientemente bien físicamente, creo que mental y emocionalmente estaré tan motivado como pueda», adelantó en dicha comparecencia.

El mundo del tenis tiene calado a Djokovic

Djokovic llegará al duelo frente a Zverev habiendo realizado tan sólo el entrenamiento de la madrugada horas antes del enfrentamiento, lo cual será todavía más sorprendente si su nivel está a la altura del que mostró en el partido contra Alcaraz. Si Melbourne ya está caliente con el serbio, un nuevo recital del balcánico acabará de levantar todas las sospechas sobre sus especulaciones con las lesiones.

El diario The Age, uno de los que más prestigio tiene en Australia, ha manifestado su descontento con Djokovic con varias publicaciones de este tipo, acusándole de una táctica clara y patentada por él mismo: «Deja su lesión en la pierna como un misterio». En una columna de opinión titulan: «La táctica de las lesiones de Novak tiene propiedad intelectual: así es su recuperación inmaculada».

Y no sólo los medios de comunicación han criticado a Djokovic, también muchos tenistas tanto actuales como veteranos y leyendas del deporte. Uno de ellos fue un mito como John McEnroe, que denunció que lo que hizo contra Alcaraz no era «la primera vez» que lo veíamos, pidiendo además que el público del tenis no se dejara «engañar».

Aun así, Djokovic trató de explicar un parón que afectó claramente al murciano de esta forma sobre la pista central Rod Laver: «Cuando ocurren cosas así te tienes que adaptar a las circunstancias. No es la primera vez que me ha ocurrido y menos en Australia. En 2021 y en 2023 me pasó ya algo similar y a pesar de todo conseguí jugar mi mejor tenis. Una vez el cuerpo se enfríe, veremos qué tengo. La medicación y el vendaje me ayudaron y he jugado uno de mis mejores partidos en esta pista».