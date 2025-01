McEnroe pone en duda la lesión de Djokovic en pleno partido con Alcaraz: «No os dejéis engañar»

El sempiterno Djokovic fue haciéndose inmenso y terminó aplacando cualquier conato de reacción de Alcaraz. Su equilibrio fue el que le faltó al murciano, algo acelerado en las dos últimas mangas. No se pudo reenganchar, se lo negó el serbio que a sus casi 38 años se presenta en la antesala de otra final de Grand Slam. Hay cosas que nunca cambian.

Como los trucos los del mago Novak, aquellos que coinciden en su naturaleza cuando más sufre sobre la pista. En ese momento pide tiempo, entra al vestuario y rejuvenece. Un clásico que volvió a interpretar con maestría en Australia. Regresó con vendaje en su pierna izquierda y más brío para apuntarse el segundo set que significó el inicio del fin para Alcaraz.

Se pone en duda cada vez que Djokovic siente molestias. Ha ganado tantos partidos tras pasar por la enfermería entre medias que algunos ya no se lo creen. Como John McEnroe, un mito del tenis que pone en duda la veracidad de esas molestias. «No es la primera vez que vemos esto, no os dejéis engañar», comentó durante la retransmisión en Channel Nine, el canal que tiene los derechos del torneo en Australia.

Djokovic ofreció su versión tras el partido. «Cuando ocurren cosas así te tienes que adaptar a las circunstancias. No es la primera vez que me ha ocurrido, y menos en Australia. En 2021 y en 2023 me pasó ya algo similar y a pesar de todo conseguí jugar mi mejor tenis. Una vez el cuerpo se enfríe, veremos qué tengo. La medicación y el vendaje me ayudaron y he jugado uno de mis mejores partidos en esta pista», aseguró sobre la pista de la Rod Laver.

Djokovic y las lesiones

El sempiterno Djokovic acostumbra a sus rivales a jugar varios partidos dentro de un mismo partido, más si se disputa en la Rod Laver, su coto privado de caza. En Australia encuentra la máxima expresión de su virtuosismo para colarse en la mente de su rival y paralizarla. Así lleva más de 20 años en el tenis en general y una década en Australia en particular. Su gesta se agranda por la dimensión del rival, el rey que viene.

Carlos Alcaraz es apeado en cuartos de final y se queda sin la posibilidad de convertirse en el tenista más joven de siempre en completar la corona de Grand Slams. Su cita con la historia debe esperar porque delante volvió a emerger un hombre destinado a no dejar de reinar.

Australia asiste a una nueva obra de arte con raqueta. El partido transcurrió entre dos velocidades. La vertiginosa que proponía Alcaraz y la sosegada que ofrecía el veterano Djokovic, sabedor de que en el cuerpo a cuerpo tenía las de perder. Y de esa dualidad salió campeón el serbio.