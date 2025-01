La travesura de Alcaraz antes de su partido con Djokovic: lo que ocurre en el vestuario ya es viral

Carlos Alcaraz comenzó a llamar la atención desde antes de su partido de cuartos de final del Open de Australia frente a Novak Djokovic. El murciano protagonizó un momentazo en el túnel de vestuarios que se ha viralizado este martes en las redes sociales, ya que su cara lo decía todo.

El doble ganador de Wimbledon buscaba superar su gran reto de avanzar a unas semifinales en Melbourne y para ello se medía al gigante serbio. Alcaraz, que afronta todos sus desafíos con una relajación asombrosa, alivió las tensiones antes del encuentro con unas risas junto a su equipo.

Y es que el español, raqueta en mano, golpeó una pelota de tenis hacia un objeto desconocido, pero que atendiendo a su reacción y la del resto de su staff debía tener bastante valor. Al impactar dicha zona, el primer gesto de Alcaraz fue llevarse la mano a la cara, típico del que acaba de hacer una trastada.

When you hit something you shouldn’t 😂#AO2025 pic.twitter.com/qgMuT77z2j

