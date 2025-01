Alerta inminente en España: llega un tren de borrascas que no dejará un respiro

Un tren de borrascas que no dejará un respiro puede poner en alerta a gran parte de España que estará bajo la influencia de este fenómeno. Las lluvias, acabarán siendo las grandes protagonistas de unos días de fin de semana en los que quizás hasta ahora no habíamos esperado encontrar algunos cambios destacados. Habrá llegado el momento de empezar a pensar en ciertos elementos que quizás hasta ahora no hubieras esperado. Por lo que, debemos empezar a pensar en lo que nos está esperando de la mano de una serie de elementos que serán fundamentales.

No vamos a dejar el paraguas en casa. Este final de semana podemos tener un ligero respiro, pero lo que llega nos hará pensar en lo que tenemos por delante y en todo lo que nos está esperando. Llega la lluvia más auténtica que puede acabar convertida en nieve, sobre todo, si tenemos en cuenta lo que vemos llegar a toda velocidad. Una situación poco común que puede alejarnos de lo que sería habitual y que directamente nos alejará de lo que tenemos por delante. El duro invierno que pensábamos que no llegaría, por fin, ha llegado.

España se prepara para una alerta inminente

La alerta inminente es una realidad, sobre todo si tenemos en cuenta lo que nos espera viendo los mapas del tiempo. Esta semana hemos tenido que hacer frente a la borrasca Garoé una de las más intensas hasta el momento. Las lluvias han llegado a casi todo el país, demostrando que queda mucho invierno por delante.

Pero cuidado, porque seguiremos enfrentándonos a una situación poco común que quizás hasta el momento no sabíamos que llega a toda velocidad. Detrás de una borrasca llegará otra que se solapará en el tiempo en algunos sitios del territorio. Es decir, podemos experimentar un leve respiro, pero seguiremos pendientes de una previsión del tiempo que parece que trae novedades.

En anticiclón de las vacaciones de Navidad ya es historia, lo que llega después puede ser especialmente complicado de ver. En especial, si tenemos en cuenta lo que pasa en estas jornadas que tenemos por delante. El fin de semana puede obligarnos a cambiar de planes y hacerlo de la mejor manera posible.

Pensando en este tipo de detalles que pueden llegar a ser los que marcarán una diferencia importante. De la lluvia, pasamos a más lluvia y quizás nieve.

No dejará respiro posible este tren de borrascas

No vamos a poder coger fuerzas y energía con un poco de sol, después de una semana de lluvias, parece que van a llegar más lluvias. La previsión del tiempo no deja lugar a dudas y puede acabar siendo la que nos afecte de lleno en una serie de elementos que serán fundamentales en estos días.

Tal y como nos advierten desde la AEMET y mirando la previsión del fin de semana: «En la Península y Baleares se espera una situación de inestabilidad con el paso de un frente asociado a la borrasca Eowyn, que se situará en el entorno de las islas británicas. Así el frente avanzará de forma rápida de oeste a este y dejará los cielos nubosos con precipitaciones generalizadas en la Península, que serán menos probables en el área mediterránea y no se esperan en Baleares, con tendencia a remitir al final del día en amplias zonas del centro y sur peninsular. Se prevén más abundantes y localmente persistentes en Galicia, áreas del cantábrico y oeste del sistema Central. Probables nevadas en las montañas de la mitad norte, con una cota de nieve entre 1400-1800 m bajando durante la tarde hasta 1000-1200 m. En Canarias se esperan intervalos nubosos en el norte de las islas de mayor relieve con probables precipitaciones débiles y cielos poco nubosos en el resto. No se descarta una intrusión de calima débil en las islas más orientales».

Esta nueva borrasca traerá nieve a cotas bajas y también más frío: «Probables brumas y bancos de niebla matinales en las depresiones del nordeste, sin descartarlas en litorales de levante y Baleares. Predominarán los descensos de las temperaturas máximas en la Península, mientras que en el litoral mediterráneo y en los archipiélagos no se esperan cambios. Las mínimas en descenso en la mitad oeste y en ascenso ligero en el tercio noreste peninsular y Baleares. Se esperan heladas en los sistemas montañosos de la mitad norte, moderadas en Pirineos».

Las alertas también pueden activarse con más vientos: «Soplarán vientos moderados del sur y suroeste en la Península y Baleares, destacando probables intervalos de fuerte en los litorales de Ampurdán y Alborán y al principio del día en los litorales del noroeste, así como rachas muy fuertes durante la madrugada en las cordilleras del norte peninsular. Alisio flojo en Canarias».