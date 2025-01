Jorge Rey confirma la llegada de nevadas históricas: «Nieve en ciudades como…»

La llegada de nevadas históricas puede ser una realidad, Jorge Rey, confirma lo que quizás nunca hubiéramos imaginado. Llega un destacado cambio para el que no estamos preparados. Habrá ciudades que hasta ahora no habían podido disfrutar de esa nieve que se ha convertido en toda una realidad en unos días en los que quizás hasta la fecha no hubiéramos tenido en cuenta. Este experto, que en su día se convirtió en viral, no duda en decir lo que está a punto de llegar a nuestro país.

Nos enfrentamos a un importante cambio que quizás hasta ahora no habíamos esperado con tantas ganas como ahora. El invierno puede haber pasado desapercibido hasta la fecha. Son tiempos de esperar un destacado cambio que nos traerá a lo peor de una estación del año en el que todo puede ser posible. Incluso esa nevada que hace años que no vemos puede acabar convirtiéndose en una dura realidad. Tocará estar pendientes de un tiempo cambiante que nos sumergirá en lo peor de una estación del año que siempre guarda sorpresas. Jorge Rey nos invita a descubrirla a través del método de las cabañuelas.

La llegada de nevadas históricas a España se confirma

La confirmación de que llega la nieve es algo que debemos empezar a tener en cuenta en el mes en el que estamos. Enero, es, tradicionalmente, el mes más frío del año. Aunque hemos tenido algunas excepciones, nos enfrentamos a una serie de cambios que pueden ser claves.

Tocará visualizar este cambio que quizás no esperábamos o no nos acordábamos de que, podría ser una realidad. Jorge Rey se hizo famoso en su día destapando unas nevadas que hasta la fecha nadie habría visto con tanta intensidad, la llegada de Filomena ha sido una de las más destacadas de sus previsiones.

Desde entonces, seguimos a un joven que ha demostrado que pocas veces falla. Estas nevadas históricas por las alturas del año en las que estamos se han convertido en una auténtica novedad que hasta el momento no habíamos esperado en estos días que tenemos por delante.

Por lo que, quizás hasta el momento no habíamos tenido en cuenta todo lo que llega, de cara a unos días en los que quizás hasta la fecha no habíamos tenido en cuenta. Las alertas se activarán en estas partes del país si seguimos su previsión del tiempo.

La nieve caerá en estas ciudades según Jorge Rey

El temporal que afecta a Estados Unidos puede indicarnos que vamos a vivir unas jornadas de cambios que pueden llegar a ser los que marcarán una diferencia importante. Tal y como nos advierte este experto en sus redes sociales: «es un símbolo, un significado de que España afrontará en cuestión de días, en cuestión de muy poco tiempo, la llegada de fríos y lluvias que transforman también muchos campos en blanco».

La realidad es que el país se enfrenta a un nuevo temporal esta semana que la AEMET y los expertos del tiempo confirman. Dentro de unos días quizás tenemos estas nevadas históricas que ya están viendo en este país, pero de momento la previsión del tiempo nos dice que: «Se prevé que este día disminuya la inestabilidad de los días previos asociada a la borrasca Garoé, si bien aún se dará un predominio de cielos nubosos con precipitaciones en amplias zonas de la Península con tendencia a ir cesando y a abrirse cada vez más claros. Las precipitaciones son poco probables o no se esperan en la mayor parte del entorno mediterráneo y extremo noroeste peninsular. Contrariamente serán más abundantes en Andalucía occidental, donde se espera que lleguen a localmente fuertes e ir con tormenta. Se prevén en forma de nieve en el Pirineo, sin descartarse en cumbres de otros sistemas montañosos de la mitad norte, con una cota en torno a 2000 metros pudiendo bajar a los 1500/1700 m. en las montañas del extremo norte. En Canarias se espera que persista una situación de inestabilidad postfrontal, con cielos nubosos y chubascos acompañados de tormenta que es probable lleguen a ser fuertes y dejar acumulados significativos en el norte de las islas occidentales. Asimismo es probable la nieve en cumbres por encima de 2000/2200 metros».

Las temperaturas experimentarán un cambio: «Las temperaturas máximas tenderán a descender en el Cantábrico, Ebro, este de Cataluña y la mayor parte del tercio sureste peninsular, con ascensos en zonas de montaña y puntos del nordeste peninsular, y en general manteniéndose con pocos cambios en el resto. Las mínimas descenderán de forma prácticamente generalizada, salvo en áreas mediterráneas de la Península y Canarias donde se mantendrán con pocos cambios. Se darán heladas moderadas en Pirineos, sin descartarse localmente en otros entornos de montaña de la mitad norte. Predominarán vientos del sur y suroeste en la Península y Baleares, si bien al principio soplará la componente norte en Galicia y Cantábrico, y con tendencia a establecerse la tramontana en Ampurdán. En Canarias soplarán vientos de componente norte. No se descartan los intervalos de fuerte en litorales de Galicia, oeste de Canarias y Ampurdán».