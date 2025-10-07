El Gobierno sigue premiando a Barrabés pese a estar imputado

Desde que fuera imputado, el 19 de julio de 2024, por tráfico de influencias y corrupción en el denominado ‘caso Begoña Gómez’ el Gobierno de Pedro Sánchez ha seguido concediendo contratos a las empresas de Juan Carlos Barrabés. Es verdad que en menor cuantía que los de aquellos días de vino y rosas en los que el socio de Begoña ganaba todos los contratos a los que se presentaba, pero aun así el Gobierno ha concedido adjudicaciones por más de 1,3 millones al Grupo Barrabés.

Por supuesto que le avala la presunción de inocencia, pero es significativo que el Ejecutivo, en lugar de cerrarle el grifo del dinero público, siga regando los negocios del empresario, que el pasado agosto se llevó un contrato de 1.276.984 euros. Barrabés Ski Montaña, una de las empresas del conglomerado, fue la elegida por la Jefatura de Asuntos Económicos de la Guardia Civil -Ministerio del Interior- para «dotar al personal especialista del Servicio de Montaña de la Guardia Civil de los complementos de uniformidad, material y equipos necesarios para el correcto desempeño de sus funciones».

La empresa de la familia Barrabés se hizo con la mitad de los lotes ofertados. Si a esa cantidad le añadimos el ‘pico’ que se llevó del Ministerio de Defensa por una adjudicación para la dotación de diverso material, como cuerdas y anillas para escalada, equipos de buceo, cascos o linternas, además de otros contratos de menor cuantía, el total supera los 1,3 millones de euros, nada que ver con los más de veinte millones de euros que se llevó cuando su relación con Begoña Gómez marchaba a pleno rendimiento, pero significativa si tenemos en cuenta que Barrabés está imputado. Si añadimos el hecho de que el Gobierno prorrogó otro contrato con Barrabés hace unos meses, justo antes de que la Intervención del Estado denunciara «fraude de ley» en el contrato millonario de REd.es que se adjudicó, el resultado es que sigue contando con el favor del Ejecutivo. La excusa -claro está- es que no hay condena en firme.