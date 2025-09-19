Vecinos de Ciempozuelos denuncian el mural de una mujer eyaculada en la cara frente a una zona infantil

El Ayuntamiento socialista de Ciempozuelos autorizó el fin de semana pasado unas fiestas alternativas enmarcadas dentro de las fiestas patronales del municipio, que incluían pintadas en murales, juegos tradicionales, exposiciones fotográficas, mercadillos y conciertos. Uno de estos murales muestra el rostro de una mujer que ha sido eyaculada en la cara bajo las letras «in your face», en español, «en tu cara».

Los comentarios de los vecinos de Ciempozuelos no han tardado en llegar pidiendo a la alcaldesa del PSOE, Raquel Jimeno, que lo borre inmediatamente. «Señora alcaldesa, entiendo que todavía nadie se ha parado a comprobar que tipo de grafitis se han realizado este año en el Paseo de la Estación, dentro de las fiestas alternativas. Este, en concreto, creo que vejatorio para la mujer, está situado justo enfrente de un parque infantil, lugar de paso hacia la Renfe. Ruego que se elimine lo antes posible», dice uno de los usuarios de las redes sociales del Consistorio.

«Le he enseñado la foto a un trabajador del Ayuntamiento, el cual ha hecho una captura de mi móvil y me ha dicho que se lo va a enseñar al concejal para tomar medidas lo más rápido posible. Me gusta el arte callejero, pero esto no es arte, esto es una falta de respeto hacia la mujer como una casa de grande. Deberían seguir permitiendo este acto, pero con alguien que se encargue de saber y ver lo que van a exponer en las paredes de nuestro pueblo», dice otro vecino de Ciempozuelos.

La concejal popular en el Ayuntamiento, Patricia Maroto, asegura que con cosas como esta «se vuelve a demostrar la hipocresía de la izquierda, que mientras va dando lecciones de feminismo, permiten que se hagan en edificios municipales pinturas vejatorias a las mujeres. Son los mismos que por la mañana votan abolir la prostitución y por la noche, hacen uso de ella, o la misma alcaldesa que acusa a concejales de la corporación de saber mucho de prostitución y luego va dando clases de igualdad», detalla.

Rivas Vaciamadrid

No es la primera vez que un Ayuntamiento de izquierdas permite este tipo de murales sexuales en las calles de su municipio y en lugares céntricos y próximos a colegios o áreas transitadas por niños. En Rivas Vaciamadrid, también hay un mural que muestra las piernas abiertas de una mujer mostrando su vagina.

La «obra» llamada El origen del Mundo del artista Sam3, está ahora situada en una plaza detrás del Consistorio. No tiene mucho tránsito de personas a excepción de los días de mercadillo. Esos días esa zona del municipio se llena de familias que van a comprar en los puestos sobre los que, desde ahora, ven una vagina de grandes dimensiones.

Antes estaba situada frente el colegio público La Luna, y los niños podían ver la imagen desde patio infantil. Esto generó muchas críticas por parte de los padres que consiguieron que el Ayuntamiento comunista de Aída Castillejo trasladara la pintura a otra plaza.

Este grafitti del artista murciano Sam3 es una versión de la obra de Gustave Courbet (1866) y formaba parte de un proyecto de intervención artística en el espacio urbano bajo el nombre de Reversible. En total, vallas de 13 artistas nacionales e internacionales y un gasto de 381.000 euros.

«El ayuntamiento de Rivas sigue enrocado en sus ridículas ocurrencias para generar polémica, como sus banderas de Palestina, su festival coñumor y sus murales horteras, como el de la vagina, que tuvieron que retirar del emplazamiento inicial por la protesta de los padres de un colegio y que, aunque lo hayan escondido en un sitio donde es menos visible, sigue ubicado en un espacio municipal para disgusto de muchos vecinos que critican que el ayuntamiento haya destinado dinero público a un mural que ha generado tanta polémica desde el primer momento», asegura Janette Novo, portavoz del PP en Rivas.