El Cuban Month arranca el 20 de octubre en Lopesan con el cantinero Julio Cabrera como protagonista

Lopesan Hotel Group, en colaboración con Havana Club, inaugura el próximo 20 de octubre el Cuban Month, un mes dedicado a la cultura, el sabor y la historia de la coctelería cubana. La cita convertirá a los hoteles Lopesan en escenarios donde se mezclarán tradición, arte líquido y espíritu caribeño, con la participación de algunos de los nombres más destacados del panorama internacional.

El evento contará con la presencia estelar del cantinero cubano Julio Cabrera, reconocido mundialmente por su labor de recuperación de la coctelería clásica de La Habana y propietario del icónico Café La Trova (Miami), incluido entre los World’s 50 Best Bars. Cabrera trasladará su magia a Gran Canaria el 21 de octubre, ofreciendo una jornada de formación y una noche irrepetible de coctelería cubana.

Un viaje al corazón de la coctelería cubana

La programación del Cuban Month se inaugurará con una masterclass en S U R U cocktail bar dentro de Hotel Faro, a Lopesan Collection Hotel el 21 de octubre a las 17:00 horas, en la que François Monti, escritor y especialista en cultura líquida, y Julio Cabrera repasarán la historia del cóctel cubano, el legado de los cantineros y el papel del daiquiri como emblema mundial del ron.

Las plazas son limitadas y pueden reservarse a través del correo [email protected].

Esa misma noche, a partir de las 21:00 horas, el Bar Central del Lopesan Costa Meloneras Resort & Spa acogerá una fiesta abierta al público donde Julio Cabrera y Adriana Chia se pondrán tras la barra para servir creaciones de inspiración cubana, acompañados de música en directo. Una cita única para disfrutar de los icónicos daiquiris y otras mezclas emblemáticas con el ron Havana Club como gran protagonista. El party va a estar muy fresco, que dirían en Cuba.

Una carta exclusiva firmada por Julio Cabrera

Durante todo el mes —del 20 de octubre al 20 de noviembre—, los hoteles Lopesan Costa Meloneras Resort & Spa, Lopesan Villa del Conde Resort & Thalasso, Lopesan Baobab Resort y Hotel Faro, a Lopesan Collection Hotel ofrecerán una carta especial de cócteles diseñada por Julio Cabrera, que incluye reinterpretaciones de clásicos como el Flamingo Mojito, el Cuban Mojito o el Mary Pickford, elaborados con ingredientes de kilómetro cero de la finca de Veneguera.

Cata de rones Havana Club

El 22 de octubre a las 16:00 horas, el SURU Cocktail Bar (Hotel Faro, a Lopesan Collection Hotel) acogerá una cata de rones guiada por Adrián Montañés, embajador de Pernod Ricard, con distintas referencias de Havana Club. La actividad está abierta a bartenders y aficionados previa reserva en [email protected].

Protagonistas del evento

Julio Cabrera es uno de los bartenders más influyentes del mundo. Elegido Barman Americano del Año en Tales of the Cocktail 2019 y distinguido por Drinks International como una de las 100 personalidades más importantes de la industria global, ha desarrollado su carrera en Cuba, México, Italia y Estados Unidos. Fundador de Café La Trova, su trabajo ha sido reconocido por publicaciones como The Wall Street Journal, USA Today o Esquire Magazine.

Adriana Chia, considerada una de las bartenders más destacadas de España, fue la primera mujer en ganar World Class España (2016) y se situó entre las ocho mejores del mundo. Creativa, consultora y ponente internacional, ha sido reconocida por Condé Nast como una de las diez mujeres más influyentes del panorama actual. Su enfoque une arte, territorio y coctelería con una mirada innovadora y sostenible.