Rivas pierde el recurso en el que pedía la anulación de la sanción de 40 meses a un agente por pedir EPIS

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha desestimado el recurso presentado por el Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid contra la sentencia que reducía una sanción a un oficial de la policía local de 3 años y 4 meses de suspensión de funciones a 10 días, tal y como ha podido saber OKDIARIO.

El consistorio, encabezado entonces por Pedro del Cura (Izquierda Unida), impuso una sanción a un oficial de la policía local por pedir Equipos de Protección Individual (EPIS) para el cuerpo y criticar de forma interna la gestión municipal de la pandemia durante la primera ola.

En concreto, la sanción impuesta mediante resolución del Concejal Delegado de Organización y Función Pública del Ayuntamiento de Rivas respondía a haber supuestamente cometido una falta muy grave, dos faltas graves y una falta leve que sumaban esa sanción de 1.230 días de suspensión.

Sin embargo, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 07 de Madrid falló en favor del oficial que denunció el caso y redujo la sanción a 10 días de suspensión de funciones por la comisión de una falta grave prevista en el art. 8.a de la Ley Orgánica 4/2010, de 20 de mayo, del Régimen disciplinario del Cuerpo Nacional de Policía, que censura la «grave desconsideración con los superiores, compañeros, subordinados o ciudadanos, en el ejercicio de sus funciones o cuando cause descrédito notorio a la Institución Policial».

Al conocer la sentencia, que publicó OKDIARIO, el Ayuntamiento decidió recurrir, pero ahora la justicia ha rechazado su reclamación y le ha condenado al pago de las costas del procedimiento.

Los hechos se remontan a marzo de 2020, cuando el oficial de policía, preocupado por la situación del coronavirus, dirigió un correo electrónico a los trabajadores municipales.

Éste es el email completo que mandó el oficial de la policía. «Hola buenos días soy el oficial Arturo y hay que decir que la gestión municipal con el coronavirus y miembros de la policía local es penosa. Hay un gabinete de crisis que se ha tomado a cachondeo la solicitud por parte de los policías de equipos de protección individual, se reía una concejala y un director asignado a dedo, que desconoce la enfermedad y no está en la calle. Que sepan que los hospitales están colapsados, facultativos infectados ingresados, y los policías locales de Rivas, debe ser por el traje azul de supermán que llevamos puesto, que les debe proteger, aun cuando los facultativos llevan trajes que les hace trabajar con dificultad. No se puede prohibir que los policías trabajen con mascarillas, y yo como mando no lo voy a prohibir, no pueden decir el comité de crisis que crea alarma social. Hable usted con los facultativos de hospitales a ver qué le dicen que por cierto han salido pidiendo que se queden en casa aprovecho para decir a los policías locales que estamos en la calle que no abandonan el barco salvo que estén enfermos. Es un momento difícil, pero tenemos que estar en estos momentos difíciles aunque no nos quieran y nos pongan pegas (…) es momento para que los trabajadores que no sean esenciales se vayan a casa y se quedan allí. Este es un escrito desde la sinceridad de un trabajador municipal. En este momento muchos más necesitamos medios. Seguramente es un escrito que pueda conllevar alguna medida disciplinaria pero sinceramente la vida de los policías, funcionarios municipales y vecinos está por encima de siglas políticos (sic) y cargos y cargas».

Dimisión Jefe policía

Tras conocer la sentencia del Tribunal Superior de Justicia por la que se desestima el recurso del Ayuntamiento de Rivas, la formación Vecinos por Rivas ha solicitado el «cese inmediato» del jefe de la Policía Local, Leonardo Román Lafuente, y del concejal de Función Pública, José Manuel Castro, como indiciador del expediente que derivó en la sanción al oficial de policía.

Además, la petición de dimisión se produce después de la desaparición de un arma en las dependencias de la policía local y la apertura de los armeros individuales de los agentes sin permiso de estos.

«Hechos como estos no hacen más que menoscabar la imagen del cuerpo de Policía Local de Rivas Vaciamadrid», critican desde Vecinos por Rivas, quienes también solicitan la comparecencia del concejal de Seguridad, José Luis Altares, en el próximo pleno.