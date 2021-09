La Justicia madrileña ha revocado la sanción de tres años y cuatro meses de suspensión de funciones impuesta a un oficial de la policía local de Rivas Vaciamadrid por pedir Equipos de Protección Individual (EPIS) para el cuerpo y criticar de forma interna la gestión municipal de la pandemia durante la primera ola.

En su sentencia, a la que ha tenido acceso OKDIARIO, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 07 de Madrid falla en favor del oficial que denunció una sanción que consideró totalmente desproporcionada y reduce la sanción de más de 3 años y 4 meses a diez días de suspensión de funciones por la comisión de una falta grave prevista en el art. 8.a de la Ley Orgánica 4/2010, de 20 de mayo, del Régimen disciplinario del Cuerpo Nacional de Policía, que censura la «grave desconsideración con los superiores, compañeros, subordinados o ciudadanos, en el ejercicio de sus funciones o cuando cause descrédito notorio a la Institución Policial».

En concreto la sanción inicial, impuesta mediante resolución del Concejal Delegado de Organización y Función Pública del Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid que capitanea el alcalde Pedro del Cura (Izquierda Unida), respondía a haber supuestamente cometido una falta muy grave, dos faltas graves y una falta leve que sumaban esa sanción de 1.230 días de suspensión.

Aunque el Consistorio ya ha informado de su intención de recurrir la sentencia y ha criticado que el oficial no quiso llegar a una conciliación antes del juicio, «lo que demuestra que no tenía voluntad de llegar a un acuerdo», el sindicato mayoritario del la policía local de Rivas ha mostrado su satisfacción por la sentencia y ha pedido la dimisión del Instructor del Expediente y actual Intendente Jefe de la Policía Local.

«Nos alegramos de que se haga Justicia y que una barrabasada y una absoluta desproporción, como llevamos más de un año denunciando, se corrija. De 1.230 días, a sólo 10. De 1 falta muy grave, 3 graves y 1 leve, a una sola falta y rebajada en su sanción», celebran desde el Colectivo Profesional de Policía Municipal (C.P.P.M).

«Es un absoluto despropósito lo que se ha hecho con nuestro compañero, un atropello y una persecución hacia su persona y hacia su profesionalidad, ensuciando su imagen y, con ella, la de todo el Cuerpo de Policía de Rivas Vaciamadrid», denuncia.

Se da la circunstancia de que el concejal de Izquierda Unida responsable de la sanción fue cazado dos veces por este mismo oficial de policía conduciendo bajo los efectos del alcohol y, más tarde, conduciendo sin carné porque se le había retirado.

«Si querían utilizar la sanción a nuestro compañero para amedrentarnos o ‘tenernos callados’ al resto de compañeros y a este sindicato ya les hemos dejado claro que por ahí no y ahora un juez nos ha dado la razón», zanjan desde C.P.P.M.

El mail completo

Éste es el email completo que mandó el oficial de la policía. «Hola buenos días soy el oficial Arturo y hay que decir que la gestión municipal con el coronavirus y miembros de la policía local es penosa. Hay un gabinete de crisis que se ha tomado a cachondeo la solicitud por parte de los policías de equipos de protección individual, se reía una concejala y un director asignado a dedo, que desconoce la enfermedad y no está en la calle. Que sepan que los hospitales están colapsados, facultativos infectados ingresados, y los policías locales de Rivas, debe ser por el traje azul de supermán que llevamos puesto, que les debe proteger, aun cuando los facultativos llevan trajes que les hace trabajar con dificultad. No se puede prohibir que los policías trabajen con mascarillas, y yo como mando no lo voy a prohibir, no pueden decir el comité de crisis que crea alarma social. Hable usted con los facultativos de hospitales a ver qué le dicen que por cierto han salido pidiendo que se queden en casa aprovecho para decir a los policías locales que estamos en la calle que no abandonan el barco salvo que estén enfermos. Es un momento difícil, pero tenemos que estar en estos momentos difíciles aunque no nos quieran y nos pongan pegas (…) es momento para que los trabajadores que no sean esenciales se vayan a casa y se quedan allí. Este es un escrito desde la sinceridad de un trabajador municipal. En este momento muchos más necesitamos medios. Seguramente es un escrito que pueda conllevar alguna medida disciplinaria pero sinceramente la vida de los policías, funcionarios municipales y vecinos está por encima de siglas políticos (sic) y cargos y cargas».