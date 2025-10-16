Vox consigue llevar al próximo pleno del Parlamento Europeo el debate sobre la DANA de Valencia

El Grupo Patriots for Europe (Patriotas por Europa), a iniciativa de la delegación de Vox, ha conseguido que el pleno del Parlamento Europeo debata la próxima semana sobre la DANA de Valencia, cuyo primer aniversario se cumple este 29 de octubre, tal como ha anunciado el eurodiputado de Vox, Jorge Buxadé: «Gracias a Vox y a Patriotas por Europa, la semana que viene en el Parlamento de Estrasburgo, tendremos un debate sobre la responsabilidad para señalar a los responsables de esas riadas», ha manifestado Buxadé. El eurodiputado de Vox ha agregado que «para nosotros, los responsables no han sido aún llevados ante los tribunales. Los llevaremos, al menos, al debate ante el Parlamento Europeo».

Además, el debate impulsado por Patriots for Europe en el Parlamento Europeo debe servir, según ha transmitido también Vox, para poner en el centro a los afectados y exigir transparencia, rapidez y eficacia en la gestión de las ayudas a los afectados de la DANA del 29 de 2024 en la provincia de Valencia, después de un año de abandono institucional: «Mientras algunos utilizan la catástrofe para hacer propaganda climática, nosotros exigimos soluciones reales y justicia para quienes lo han perdido todo», han añadido, también, desde Vox.

En la actualidad, las ayudas tras la DANA se encuentran en niveles mínimos desde el Gobierno de España. Pedro Sánchez anunció tras la riada que el Ejecutivo que él preside movilizaba 16.600 millones de euros para la catástrofe. Pero, actualmente, el Gobierno de España sólo ha abonado el 17% de las ayudas solicitadas frente al 70% del Gobierno valenciano.

Este pasado 25 de septiembre, también Vox exigió en Bruselas la agilización en el pago de indemnizaciones y la ejecución «inmediata» de las obras hidráulicas necesarias para proteger a los valencianos ante la posibilidad de nuevas DANAS. Y denunció, además, la «negligencia» del Gobierno del socialista Pedro Sánchez en la tragedia.